11:30 24 декабря 2017 3

Дизайнерская елка принесла Водонаевой ощущение праздника Фото: Личная страница Алёны Водонаевой в instagram

Популярный блогер Алена Водонаева показала подписчикам свою новогоднюю дизайнерскую елку. Праздничное дерево украсили флористы.

«Наша праздничная красавица в этом году такая. Каждую зиму мои любимые флористы… украшают наш дом к новому году. Великолепная, нежная и сверкающая ёлка. Декором на нашей свадьбе тоже занималась именно эта компания. Много лет доверяю всю флористику и декор только им! Спасибо вам, ребята с безупречным вкусом! Лучшее из лучших! В очередной раз браво! Видео есть в сторис. И у меня наконец-то новогоднее настроение», — написала уроженка Тюмени Алена Водонаева.

Ранее экс-участница телепроекта «Дом-2» объявила, что отправляется в супругом в медовый месяц. Бракосочетание прошло еще в сентябре, напоминает агентство Nation News. Тогда в свадебное путешествие было решено не ехать.