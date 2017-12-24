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24 декабря 2017
23 декабря 2017
11:30  24 декабря 2017 3

«Наконец-то новогоднее настроение». Водонаева похвасталась дизайнерской елкой. ФОТО

Алёна Водонаева, водонаева алена
Дизайнерская елка принесла Водонаевой ощущение праздникаФото: Личная страница Алёны Водонаевой в instagram

Популярный блогер Алена Водонаева показала подписчикам свою новогоднюю дизайнерскую елку. Праздничное дерево украсили флористы.

«Наша праздничная красавица в этом году такая. Каждую зиму мои любимые флористы… украшают наш дом к новому году. Великолепная, нежная и сверкающая ёлка. Декором на нашей свадьбе тоже занималась именно эта компания. Много лет доверяю всю флористику и декор только им! Спасибо вам, ребята с безупречным вкусом! Лучшее из лучших! В очередной раз браво! Видео есть в сторис. И у меня наконец-то новогоднее настроение», — написала уроженка Тюмени Алена Водонаева.

Ранее экс-участница телепроекта «Дом-2» объявила, что отправляется в супругом в медовый месяц. Бракосочетание прошло еще в сентябре, напоминает агентство Nation News. Тогда в свадебное путешествие было решено не ехать.

Иван Антонов
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© Служба новостей «URA.Ru»
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