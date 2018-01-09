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Главные новости Курганской области
10:50  09 января 2018 2

Курганцев приглашают сняться в сериале, который отправят на «Кинотавр»

День металлурга. Магнитогорск, микрофон, операторы, съемка, телевидение, камеры
Съемки пройдут в КурганеФото: Илья Московец © URA.RU

Жителей Кургана приглашают на кастинг, на котором выберут актеров для участия в съемках пилотной серии сериала. Объявление разместил на своей странице в соцсетях руководитель студии «Компакт-ТВ» Константин Романов.

Прослушивание состоится 13 января. Всех желающих приглашают заполнить и прислать анкеты. Уточняется, что главные роли достанутся двум подросткам (девочке и мальчику) 13-16 лет и их «родителям» — женщине и мужчине от 35 лет. «Вы не подходите по описанию? Не переживайте! Нам нужны будут актеры для эпизодов. Если мы увидим интересный образ, то обязательно найдем вам роль», — пишет Константин Романов. По его словам, снятый материал будет отправлен на «Кинотавр».

Объявление также перепостил продюсер, который давно перебрался из Кургана в Москву, Михаил Кукушкин. В комментариях развязалась дискуссия, нужно ли дилетантам снимать кино. «Может, научиться сначала, а потом людей в кино звать?» — пишет Антон Розенберг. «Они уже давно этим занимаются. Уверен, что у них получится точно не хуже, чем в среднем по России», — заступился за земляков Кукушкин.

Татьяна Жаткина
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