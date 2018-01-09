Жителей Кургана приглашают на кастинг, на котором выберут актеров для участия в съемках пилотной серии сериала. Объявление разместил на своей странице в соцсетях руководитель студии «Компакт-ТВ» Константин Романов.
Прослушивание состоится 13 января. Всех желающих приглашают заполнить и прислать анкеты. Уточняется, что главные роли достанутся двум подросткам (девочке и мальчику) 13-16 лет и их «родителям» — женщине и мужчине от 35 лет. «Вы не подходите по описанию? Не переживайте! Нам нужны будут актеры для эпизодов. Если мы увидим интересный образ, то обязательно найдем вам роль», — пишет Константин Романов. По его словам, снятый материал будет отправлен на «Кинотавр».
Объявление также перепостил продюсер, который давно перебрался из Кургана в Москву, Михаил Кукушкин. В комментариях развязалась дискуссия, нужно ли дилетантам снимать кино. «Может, научиться сначала, а потом людей в кино звать?» — пишет Антон Розенберг. «Они уже давно этим занимаются. Уверен, что у них получится точно не хуже, чем в среднем по России», — заступился за земляков Кукушкин.