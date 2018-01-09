Пользователей социальных сетей озадачили фотографии премьер-министра Дмитрия Медведева с богослужения по случаю Рождества в храме Христа Спасителя. Внимательные подписчики заметили, что на снимках Медведев запечатлен без обручального кольца, хотя у супруги Светланы Медведевой оно есть. Теперь комментаторы гадают, куда подевалось ювелирное украшение.
На отсутствие кольца пользователи обратили внимание в комментариях к записи журналиста Рустема Адагамова в Twitter. Затем вопросом заинтересовались и другие блогеры. «Почему у Дмитрия Анатольевича нет обручального кольца, а у его супруги сразу два?» — спросила в соцсети Милена Митина. Пользователь Абрам Иванов отметил, что на левой руке премьера кольца тоже нет, и сопроводил сообщение другим фото. «Любовь прошла. Завяли помидоры. Ботинки жмут. И им не по пути», — иронично подписал снимок пользователь.
Самой популярной шуткой среди комментаторов стала версия, что кольцо у Медведева забрала супруга. «Отобрала, чтобы не потерял. У него и ключи на веревочке наверняка», — написал пользователь Метрофан. «У нее сохраннее, а то вдруг да заснет и кто-нибудь стащит», — пошутила в Twitter блогер Юлия.