В Югре финишировал проект «Ханты-Мансийск — Новогодняя столица России 2017/2018», проходивший под эгидой министерства культуры РФ. По предварительным данным, праздничные мероприятия посетили более 150 тысяч человек, сообщили в пресс-службе администрации. Это в полтора раза больше, чем население самого города — 98 тысяч жителей.
Муниципальные и окружные власти оценили успех проекта, ведь ранее была поставлена цель привлечь 60 тысяч туристов. «В течение месяца наша команда работала над проведением этого крупного федерального мероприятия. Для нас большая честь называться новогодней столицей России, столицей нашей страны, пусть даже на короткое время. Уверен, что все жители города испытывали гордость за этот статус», — заявил глава города Максим Ряшин. Заместитель губернатора Югры Алексей Забозлаев поблагодарил всю команду, которая готовила проект: «Была проделана огромная работа. Ханты-Мансийск навсегда останется в наших сердцах новогодней столицей, где сбываются самые заветные мечты».
Проект стартовал 8 декабря со Всероссийского съезда Дедов Морозов. Ханты-Мансийск предложил участникам 14 развлекательных площадок и более 80 мероприятий в режиме нон-стоп. В Ханты-Мансийск съехались не только гости c соседних c Югрой территорий, но и жители Тюменской, Свердловской, Курганской, Томской областей и Ямала, а также туристы из-за рубежа — из Франции, Италии, Испании.
Ранее стало известно, что Ханты-Мансийск получил на организацию мероприятия 100 миллионов рублей. 60% от этой суммы взял на себя бюджет города, а остальные 40% — бюджет региона. «URA.RU» писало, на что должны были потратить эти деньги.