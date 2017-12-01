100-тысячный Ханты-Мансийск получил 100 млн рублей на праздники

11:07 01 декабря 2017 0

Главная новогодняя площадь Ханты-Мансийска Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Югорская столица — Ханты-Мансийск с населением в 100 тысяч человек планирует принять около 60 тыс. туристов, в рамках торжественного комплекса мероприятий «Новогодняя столица России». Еще в июне 2018 года заместитель губернатора ХМАО Алексей Забозлаев сообщил, что в рамках проекта из бюджетных средств региона и Ханты-Мансийска планируется выделить около 100 млн рублей.

Как сообщила «URA.RU» куратор проекта, начальник городского «Управление по развитию туризма и внешних связей» Анна Линкер, из заявленной суммы 60% расходов возьмет на себя бюджет Ханты-Мансийска, а остальные 40% — бюджет региона.

По словам Линкер, на реализацию проекта предусмотрены средства из семи муниципальных программ, в том числе, направленных на благоустройство города: развитие внутреннего туризма, обеспечение безопасности, развитие культуры. Чиновница добавила, что часть средств тратится на эти нужны ежегодно независимо от статуса «Новогодней столицы»

«Большая часть объема средств ежегодно предусматривается в бюджете на проведение новогодних торжеств, например на украшение города, оформление центральной площади и строительства ледового городка, а так же на праздничные новогодние и рождественские мероприятия», — сообщает чиновница.

«Выполнение работ по изготовлению новогодней хвои, для оформления новогодней искусственной елки» обойдется бюджету в 2 млн рублей СКРИН: Rostender

Согласно сайту госзакупок «Rostender», часть бюджетных средств уже потрачена на необходимые для проекта нужды, например: «Выполнение работ по изготовлению новогодних композиции» обойдется бюджету города в 2,5 млн рублей, доставка, монтаж, содержание, демонтаж и вывоз новогодней искусственной елки на Центральной площади, вместе с арками и украшениями фонтана обойдется в 3,8 млн.

Также отдельно потратят 500 тыс. рублей на создание тумбы для новогодней елки, и еще 380 тыс. — на оказание услуг по ее охране. «Выполнение работ по изготовлению новогодней хвои, для оформления новогодней искусственной елки» обойдется бюджету в 2 млн рублей (четыре контракта по 500 тыс. рублей)

Согласно сайту госзакупок, часть досуговых тематических площадок проекта, вместе с организацией и проведением комплекса развлекательных программ обойдется бюджету города примерно в 15 млн рублей. Примерно 2,5 млн рублей выделено на информационные кампании в СМИ. А еще порядка 2 млн потратят на различные подарки для югорчан и гостей региона.

По словам источника в администрации Ханты-Мансийска, львиная доля средств будет потрачена на праздничное оформление города, благоустройство главных улиц, закупку светового оборудования, монтаж 80 елей и 5 объемно-пространственных конструкций, а также оформление 17 административных зданий. На эти цели уйдет более 40 млн рублей из городского бюджета.

В городе будет установлено около 80 елей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Источник добавил, что заявленная сумма в 100 млн рублей может быть увеличена за счет спонсорских вложений различных коммерческих компаний.

Как сообщили «URA.RU» в департаменте общественных и внешних связей Югры, 40 млн выделенных из окружного бюджета будут направлены на организацию площадки «Резиденция Елки», открытого фестиваля традиционных игр финно-угорских народов, работу ЧУМовой улицы в Археопарке и несколько других организационных, имиджевых мероприятий, участниками которых станут жители Югры и гости новогодней столицы России

Также в депсвязей добавили, что некоторые мероприятия получат финансирование за счет некоммерческого партнерства с общественным организациями. «За организацию Всероссийского съезда Дедов морозов и Снегурочек отвечает некоммерческое партнерство „Союз турпредприятий Югры“, получившее субсидию на эти цели из бюджета региона на поддержку НКО. Другой пример — техническое и звуковое сопровождение обеспечит региональная общественная организация „Филармоническое общество Югры“, на эти цели общество получило грантовую поддержку», — говорится в сообщении депсвязей.

В пресс-службе администрации Ханты-Мансийска сообщили, что предоставят агентству полную информацию обо всех бюджетных тратах по пунктам, но только после сбора всех необходимых данных.

Напомним, проекту «Новогодняя столица России» шесть лет. Каждый год для празднования выбирается новый регион. Как говорится на сайте министерства культуры РФ, выбор ведется с учетом тех идей, которые может предложить регион; кроме того, он должен быть способен реализовать программу за собственный счет.