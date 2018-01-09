На Южном Урале мальчика насмерть придавило глыбой в ледовом городке

13:47 09 января 2018 0

Недостроенный городок стал местом трагедии ФОТО: «Саткинский рабочий»

В СК РФ по Челябинской области возбуждено уголовное дело по факту гибели 11-летнего ребенка в Сатке. Мальчика придавило ледяной глыбой в недостроенном новогоднем городке. Инцидент произошел 22 декабря. Пострадавшего госпитализировали, но он скончался после Нового года в областной детской больнице.

«По результатам проверки по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), — сообщили „URARU“ в пресс-службе следственного управления. — В ходе расследования уголовного дела будет дана уголовно-правовая оценка действиям лиц, ответственных за строительство объекта и обеспечение режима недопуска лиц на площадку строительства».

ЧП случилось в недостроенном ледовом городке в районе Западный. Возведением городка занимался предприниматель из Миасса. Объект планировали сдать 26 декабря. Мальчик скатился с недостроенной горки, на него упала ледяная глыба. Как сообщил «Саткинскому рабочему» предприниматель, место строительства огораживали сеткой, но из-за отсутствия рабочих сетку сняли. Предприниматель также посетовал, что за детьми трудно уследить.

При этом пользователи в группе «Подслушано Сатка» утверждают, что никакой сетки не было. «На деле ничего такого не было, даже ленточкой красной ничего огорожено не было! Не говоря уже о табличках или заборах… Приезжий подрядчик не „вывез“ постройку и свалил, а саткинские дети теперь будут убиваться на этих постройках!» — написал один из пользователей.

В администрации района 26 декабря прошло совещание, на котором разбирали несчастный случай. Как сообщили «URA.RU» в пресс-службе администрации, предпринимателю, который строил городок в Западном, направили претензии. К этому времени уже началась доследственная проверка. Расследование уголовного дела взято под контроль руководителем следственного управления СК РФ по региону Денисом Чернятьевым.