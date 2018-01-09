{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Не заплачут только каменные сердца. ВИДЕО
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,05
Динамика за 2 недели
Евро 68,21
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
09 января 2018
08 января 2018
07 января 2018
06 января 2018
05 января 2018
Главные новости Челябинской области
13:47  09 января 2018 0

На Южном Урале мальчика насмерть придавило глыбой в ледовом городке

Недостроенный городок стал местом трагедииФОТО: «Саткинский рабочий»

В СК РФ по Челябинской области возбуждено уголовное дело по факту гибели 11-летнего ребенка в Сатке. Мальчика придавило ледяной глыбой в недостроенном новогоднем городке. Инцидент произошел 22 декабря. Пострадавшего госпитализировали, но он скончался после Нового года в областной детской больнице.

«По результатам проверки по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), — сообщили „URARU“ в пресс-службе следственного управления. — В ходе расследования уголовного дела будет дана уголовно-правовая оценка действиям лиц, ответственных за строительство объекта и обеспечение режима недопуска лиц на площадку строительства».

ЧП случилось в недостроенном ледовом городке в районе Западный. Возведением городка занимался предприниматель из Миасса. Объект планировали сдать 26 декабря. Мальчик скатился с недостроенной горки, на него упала ледяная глыба. Как сообщил «Саткинскому рабочему» предприниматель, место строительства огораживали сеткой, но из-за отсутствия рабочих сетку сняли. Предприниматель также посетовал, что за детьми трудно уследить.

При этом пользователи в группе «Подслушано Сатка» утверждают, что никакой сетки не было. «На деле ничего такого не было, даже ленточкой красной ничего огорожено не было! Не говоря уже о табличках или заборах… Приезжий подрядчик не „вывез“ постройку и свалил, а саткинские дети теперь будут убиваться на этих постройках!» — написал один из пользователей.

В администрации района 26 декабря прошло совещание, на котором разбирали несчастный случай. Как сообщили «URA.RU» в пресс-службе администрации, предпринимателю, который строил городок в Западном, направили претензии. К этому времени уже началась доследственная проверка. Расследование уголовного дела взято под контроль руководителем следственного управления СК РФ по региону Денисом Чернятьевым.

Альбина Золотухина
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров