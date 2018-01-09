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Главные новости Пермского края
14:17  09 января 2018 1

Пермская пенсионерка лишилась квартиры, пока лежала в больнице

Клипарт. Декабрь (Часть 2). Магнитогорск, переливание крови, капельница, лечение, здоровье, медицина, больница, диализ
В больнице не знают, куда выписать лежачую пациенткуФото: Илья Московец © URA.RU

Врачи одной из пермских больниц не знают, куда выписать пожилую женщину, которую оставила без жилья ее же сестра. Пенсионерка нуждается в особом уходе, но родственница не собирается этим заниматься.

Пожилая женщина попала с инсультом в медико-санитарную часть №6. Когда пришло время выписывать ее, выяснилось, что жилья у пенсионерки больше нет. «Бабушка в тяжелом состоянии — ей нужен уход, она не может говорить и сама кушать. Медицинский персонал делает все возможное, но, к сожалению, таких пациентов в неврологическом отделении много. Вся проблема в том что бабушке нужен домашний уход и забота, а выписывать бабушку некуда», — сообщают в соцсетях. В краевом министерстве социального развития корреспонденту «URA.RU» подтвердили информацию о пациентке. В ведомстве рассказали, что лежачую больную лишила жилья собственная сестра.

Сотрудники больницы пожаловались в минсоцразвития, что у них находится на лечении недееспособная, которую опекун отказывается забирать после выписки. «По факту выяснилось, что в лечебное учреждение недееспособного человека поместила сестра, которая является опекуном этой женщины, — рассказали „URA.RU“ в министерстве. — Ранее опекун обращалась в органы социальной защиты с заявлением о разрешении произвести отчуждение квартиры (в которой у недееспособной в собственности 2/5доли — 26,96 кв. м.) с последующим приобретением жилого помещения, расположенного с выделением доли недееспособной 7/11 доли в праве собственности (27,4 кв. м.)». Минсоцразития выдало опекуну разрешение на отчуждение имущества пенсионерки. Через 10 дней ее сестра попросила освободить ее от опекунства, объяснив отказ ухаживать за родственницей своим состоянием здоровья.

Сейчас пожилую женщину, оставшуюся без жилья, поместили в паллиативное отделение. В краевом правительстве решают вопрос о том, где она будет проживать.

Анна Белкина
© Служба новостей «URA.RU»
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