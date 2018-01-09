Екатеринбург к ЧМ-2018 переходит на латиницу

В рамках подготовки к чемпионату мира по футболу в Екатеринбурге на улицах появляется все больше надписей, сделанных латинским шрифтом. Причем речь идет именно об использовании латинских букв, а не о надписях на английском языке.
«Работа ведется с прошлого года. Речь идет о дублировании для иностранцев названий остановок общественного транспорта, названий улиц на домах, названий значимых объектов», — сообщила «URA.RU» сотрудница пресс-службы мэрии Екатеринбурга Виктория Мрктчян.
После консультации с федерацией переводчиков определились с использованием латинского шрифта: в каких случаях будет просто запись транскрипцией, то есть русские слова будут написаны латинскими буквами, а в каких — перевод на английский язык. Транскрипция будет использована в названии остановок и улиц. Названия вокзалов, музеев и иных значимых объектов будут переведены на английский язык для удобства гостей города.
В пресс-службе затруднились назвать количество двуязычных вывесок, которые появятся на улицах уральской столицы.