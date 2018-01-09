Тюменский штаб Собчак завалили фальшивками

В предвыборном штабе Собчак в Тюмени произошел скандал. Проверка подписных листов в пользу кандидата против всех выявила большое число фальшивок.
Как рассказал «URA.RU» руководитель штаба Антон Михальчук, бланки от фейковых сторонников ему приносили опытные сборщики подписей. Ранее они работали с другими политическими партиями.
«Люди говорили, что у них есть опыт работы и они помогут нам со сборами. Почему бы не довериться профессионалам? Мы согласились сотрудничать, а они начали поголовно нести фальшивки. Думаю, у них есть отработанные базы, которые они используют каждый раз, ставя за людей подписи и даты», — сообщил он.
Решение этой проблемы отняло у волонтеров большое количество времени. По итогам скандалов Михальчук не стал подавать в суд на нерадивых сборщиков, а просто перестал с ними работать.
Руководитель штаба пояснил, что в Тюмени над сбором подписей в пользу Собчак работают около 100 человек. Помимо них, есть представители кандидата против всех в Заводоуковске, Богандинском и Тобольске. Активисты сталкиваются с недоверием жителей региона, что серьезно осложняет им работу.
«Люди боятся ставить подписи, боятся, что их данные будут куда-то уходить. Они напуганы историями про кредиты. Недоверие людей друг к другу — это основная проблема», — подчеркнул Антон Михальчук.
Он рассказал, что недопуск Алексея Навального на выборы президента РФ ненамного прибавил тюменскому штабу Собчак единомышленников. Причину этого Михальчук видит в том, что сторонники Навального — люди с очень уверенной позицией, которую они стараются не менять.