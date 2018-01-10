В Кургане в среду, 10 января, ожидаются вердикты сразу по двум громким уголовным делам. Курганский городской суд вынесет приговор застройщику Алексею Богомолову и чиновникам курганской мэрии и правительства области. Областной суд рассмотрит апелляцию по делу экс-ректора Курганского госуниверситета Михаила Ерихова.
Алексея Богомолова обвиняют в том, что он совместно с тремя чиновниками из городской и областной администрации совершил целый ряд преступлений. По версии следствия, Богомолов бесплатно получал участки под строительство социальных объектов, а затем строил на них жилые дома.
По данным обвинения, за взятки содействие Богомолову оказывали начальник отдела учета и охраны объектов в правительстве Курганской области Дмитрий Бровко, заместитель директора департамента ЖКХ и строительства администрации Кургана Владимир Вертунов и бывшая заведующая отделом архитектуры и градостроительства департамента архитектуры, имущественных и земельных отношений городской администрации Светлана Ковешникова.
Михаила Ерихова городской суд ранее признал виновным в превышении должностных полномочий, ему назначено наказание в виде двух лет и одного месяца лишения свободы в колонии общего режима с выплатой ущерба вузу в сумме 1 млн 561 тыс. рублей. Теперь бывший руководитель вуза намерен обжаловать приговор.