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10 января 2018
09 января 2018
19:35  09 января 2018 7

В МВД пояснили, кого из гаишников не коснутся сокращения. На Урале — свои расчеты

Клипарт, гибдд, дпс, гаи, ямал, трасса, зима, дорога
Сокращенным сотрудникам ГИБДД предложат другую работу в полицииФото: Вячеслав Егоров © URA.RU

В МВД дали разъяснения по сокращению штата ведомства на 10 тысяч человек. Под сокращение попадут сотрудники ДПС и ГИБДД за исключением ряда должностей.

«Сокращаются должности сотрудников полиции в подразделениях ГИБДД, ДПС ГИБДД, за исключением должностей, предназначенных для совершения регистрационных действий, а также проведения экзаменов на право управления транспортными средствами и выдачи водительских удостоверений», — сообщается на официальном сайте МВД. В ведомстве подчеркнули, что сначала будут сокращены должности, неукомплектованные сотрудниками. Сотрудников Госавтоинспекции, которые захотят продолжить службу в органах внутренних дел, переведут на другие вакантные должности.

Данных о том, сколько именно госавтоинспекторов будут уволены в Свердловской области, пока нет. «Необходимые организационно-штатные мероприятия на территории Среднего Урала будут проведены в установленном порядке, как только из центрального аппарата МВД РФ поступят соответствующие нормативные документы. В них будет отражена и Свердловская область. В указе президента говорится об РФ в целом. Скорее всего, специалисты МВД тщательно проанализируют состояние дел по подразделениям ГИБДД в каждом регионе нашей страны, на основании чего и выработают конкретные установки», — сообщил «URA.RU» руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Увольнению 10 тысяч гаишников нашли объяснение

По данным источника в ГИБДД города Екатеринбурга, сотрудники, работающие на улице, не ждут сокращения, так как их и так мало осталось. Угроза увольнения нависла над сотрудниками тыловой службы.

31 декабря 2017 года президент России Владимир Путин подписал указ о сокращении 10 тысяч сотрудников МВД. При этом сокращение коснулось только сотрудников ГИБДД, напоминает «Федеральное агентство новостей».

Как ранее писало «URA.RU», эксперты предполагают, что массовые увольнения в ГИБДД, инициированные президентом Владимиром Путиным, скажутся на эффективности работы ведомства. Гендиректор института региональных проблем Дмитрий Журавлев считает, что сокращение штата связано с увеличением технической составляющей в работе ГИБДД. «Камеры дешевле людей и не берут взяток», — отмечает эксперт.

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.RU»
Александр Лукманов
© Служба новостей «URA.RU»
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