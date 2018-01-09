В Муравленко расширили программу губернатора ЯНАО Дмитрия Кобылкина. Кроме врачей в Ямальском городе финансовую поддержку получат медсестры, учителя, тренеры по хоккею, фигурному катанию и пулевой стрельбе, специалисты по работе с молодежью и хормейстеры. 26 специалистов перечисленных профессий могут рассчитывать на финансовую помощь при устройстве на работу в муниципальные учреждения Муравленко.
Врачи, дополнительно к губернаторской поддержке на приобретение жилья в размере одного миллиона рублей, в Муравленко получат еще 500 тысяч при условии отсутствия собственного жилья в городе. Либо компенсацию за аренду жилья в размере 15 тысяч рублей ежемесячно в течение двух лет.
Такое решение депутаты городской думы Муравленко приняли единогласно на своем последнем в 2017 году заседании. Решение вступает в силу с 1 марта 2018 года.
Напомним, что губернатор ЯНАО Дмитрий Кобылкин в своем ежегодном послании осенью прошлого года пообещал единовременную выплату врачам в размере одного миллиона рублей в 2018 году. Как пояснил корреспонденту «URA.RU» заместитель начальника управления имуществом администрации Муравленко Булат Акмалов, адресная помощь на приобретение жилья, выделяемая из бюджета города, не исключает окружной поддержки.
Таким образом, врач, прибывший на работу в Муравленко, сможет получить на приобретение жилья в городе один миллион от округа и полмиллиона из городского бюджета, т. е. 1,5 млн рублей. Согласно данным сайта Avito.ru, сегодня это стоимость однокомнатной квартиры в хорошем состоянии в Муравленко.