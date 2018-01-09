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10 января 2018
09 января 2018
22:50  09 января 2018 3

ПФР пояснил, почему россиянам отказывают в назначении пенсий по старости

Рабочая поездка губернатора Дубровского в Ашу. Челябинск, пенсионный фонд
В Пенсионном фонде назвали условия начисления пенсии по старостиФото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Пенсионный фонд России (ПФР) прокомментировал слова главы Минтруда Максима Топилина, заявившего, что части россиян отказано в назначении страховой пенсии по старости. Это зависит от страхового стажа и пенсионных баллов, пояснили агентству «ТАСС» в ПФР.

Как рассказали в Фонде, возраст выхода на пенсию для женщин — 55 лет, для мужчин — 60 лет. Для получения страховой пенсии в 2017 году россиянам нужно было иметь восемь лет страхового (трудового) стажа и 11,4 пенсионных балла. В 2018 году цифры увеличатся — девять лет стажа и 13,8 пенсионных балла. К 2024 году для получения пенсии по старости надо будет иметь 15 лет страхового стажа и 30 пенсионных баллов.

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«Если гражданину не хватает страхового стажа или пенсионных баллов, то ему назначается социальная пенсия», подтвердили слова Топилина в ПФР. В Пенсионном фонде добавили, что социальная пенсия назначается на пять лет позже страховой. Женщины могут рассчитывать на социальную пенсию в 60 лет, а мужчины — в 65 лет, отметили в фонде.

Ранее в интервью «Российской газете» министр труда РФ Максим Топилин сообщил, что в 2017 году были случаи, когда ПФР был вынужден отказать людям в пенсии по старости из-за нехватки страхового стажа и пенсионных баллов. Им назначают только социальную пенсию, пояснил глава Минтруда.

Средний размер страховой пенсии по старости в России составляет 14 тысяч 075 рублей, у неработающих пенсионеров — 14 тысяч 329 рублей, размер социальной пенсии — 9 тысяч 045 рублей.

Ранее «URA.RU» писало, что россияне не могут оформить себе достойную пенсию по возрасту из-за советских печатей в трудовых книжках. Сотрудники Пенсионного фонда России отказываются подтверждать пожилым людям трудовой стаж.

Рита Теркина
© Служба новостей «URA.RU»
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