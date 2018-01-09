Россияне из-за развала СССР не могут доказать, что наработали на пенсию

11:19 09 января 2018 12

Пожилые россияне не могут доказать свой стаж работы Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Россияне не могут оформить себе достойную пенсию по возрасту из-за советских печатей в трудовых книжках. Сотрудники Пенсионного фонда России отказываются подтверждать пожилым людям трудовой стаж.

Москвичка Наталья Злобина рассказала «МК», что два года назад начала оформлять пенсию по возрасту. Всю жизнь женщина работала в Москве в «солидных организациях», стаж — 33 года. Все записи в трудовой книжке присутствовали, печати стояли. Но на приеме сотрудница ПФР наотрез отказалась зачесть женщине восемь лет работы в трудовой стаж.

«У вас тут в 1994 году печать, и на ней написано: „Государственный комитет СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. Издательство ‚Русский язык‘“. А в 1994 году СССР уже не было, значит, печать недействительная и запись о вашей работе тоже», — пояснила сотрудница Пенсионного фонда. Доводы о том, что, когда Злобина начинала работать в организации, Советский Союз еще существовал, чиновница оставила без внимания.

Так как издательства уже не существовало, Злобина обратилась за подтверждением своего стажа в Росимущество. Но там женщине не предоставили документы. «Я попробовала предоставить в ПФР свое сохранившееся служебное удостоверение, подтверждавшее, что в журнале я все-таки работала. Принесла туда сами экземпляры журнала, где в каждом номере отпечатан состав редакции, в том числе „Отдел литературы и культуры — Н. Злобина“. Где и мои публикации. Доказать ПФР, что я работала в журнале, не удалось», — пожаловалась Злобина. В итоге москвичка просто сдалась.

Издание отмечает, что пример Злобиной — далеко не единственный. Правда, некоторым гражданам везет — их организации до сих пор существуют, поэтому стаж удается подтвердить. Партнер юридической фирмы «СМБ Консалт» Максим Плетнев посоветовал в безвыходных случаях получать от ПФР письменный отказ и обжаловать его в суде. «Даже если не будет отказа, можно обжаловать бездействие», — сказал Плетнев.