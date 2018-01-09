22:37 09 января 2018 0

Россияне платят больше миллиона евро, чтобы стать гражданами Мальты Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Десятки богатых россиян из списка Forbes скупают гражданство Мальты, которая с 2004 года входит в состав Евросоюза. За паспорта новые граждане страны обязаны выложить около одного млн евро.

Судя по информации на официальном сайте правительства Мальты, за последние три года гражданами страны стали более 730 человек с известными в России сочетаниями имен, фамилий и отчеств, пишет РБК. Так, в списке фигурируют полные тезки основателя и совладельца «Яндекса» Аркадия Воложа и членов его семьи, тезка крупнейшего производителя водки в России, совладельца Beluga Group Александра Мечетина и одного из крупнейших российских землевладельцев Игоря Худокормова. Новым гражданином Мальты стал Леонид Левитин с семьей — брат экс-министра транспорта России, помощника президента России Игоря Левитина.

В списках значатся Анна и Елена Рыболовлевы — это бывшая супруга и дочь пермского миллиардера Дмитрия Рыболовлева, который в данный момент является одним из самых богатых коллекционеров живописи и владельцем футбольного клуба «Монако». В список новых граждан Мальты включен гендиректор золотодобывающей компании «Полюс» Павел Грачев, попавший в рейтинг топ-25 самых высокооплачиваемых менеджеров России журнала Forbes, а также владелец крупной девелоперской компании ФСК «Лидер» Владимир Воронин. «Мы с семьей оформили мальтийское гражданство, тут нет секрета, это просто вопрос удобства передвижения во время наших путешествий», — пояснил Воронин РБК.

Россияне получили мальтийские паспорта в обмен на инвестиции. С конца 2013 года в стране действует специальная программа, которая позволяет получить иностранцам гражданство в обмен на солидные вложения в развитие Мальты. Минимальная сумма инвестиций, необходимая для получения гражданства Мальты составляет 880 тысяч евро без учета комиссий и сборов. Кроме того, претенденту на гражданство нужно приобрести мальтийские облигации, список которых утверждает правительство страны, на сумму не менее 150 тысяч евро. Новые граждане страны также должны приобрести недвижимость на острове на сумму не менее 350 тысяч евро, продать которую они смогут лишь по истечении пяти лет. Взамен мальтийский паспорт дает право безвизового въезда в большинство стран мира. Его обладатель не обязан реально проживать на Мальте.