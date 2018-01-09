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10 января 2018
09 января 2018
23:34  09 января 2018 0

Народный артист Александр Ведерников скончался в возрасте 90 лет

За годы своей музыкальной карьеры Ведерников записал свыше тридцати дисковФото: Википедия

Бывший солист Большого театра, знаменитый оперный певец, народный артист СССР и лауреат государственной премии Александр Ведерников скончался во вторник, 9 января, в возрасте 90 лет. Информацию о смерти артиста подтвердили журналистам его родственники.

«Да, к сожалению эта весть правильная. Александр Филиппович скончался сегодня днем», — приводит РИА Новости сообщение родственников Александра Ведерникова.

Отметим, Александр Ведерников после окончания Московской государственной консерватории в 1955 году работал в Ленинградском театре оперы и балета имени С. М. Кирова (ныне Мариинский театр — прим. ред.), а также был солистом в Большом театре в Москве. лауреат государственной премии СССР 1976 года, в 1976 году он был удостоен звания народного артиста СССР, сообщает Nation News.

Евгений Александров
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