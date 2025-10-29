Не лечат, а калечат: названы 5 популярных ошибок при лечении первых симптомов простуды

У многих людей осенью проседает иммунитет Фото: Анна Майорова © URA.RU

С наступлением сезона простуд многие россияне начинают активно «лечиться» привычными методами: сбивать температуру, париться в бане, и лечиться водкой с медом. Однако такие действия могут привести к серьезным осложнениям. Об этом URA.RU заявил известный врач-терапевт, автор медицинских бестселлеров Андрей Звонков. Он назвал пять главных ошибок, которые могут привести к бронхиту и пневмонии.

Ошибка 1: Считать каждое ОРЗ вирусной инфекцией

«По умолчанию мы все ОРЗ относим к ОРВИ, так проще», — отмечает Андрей Звонков. Однако врач объясняет, что это в корне неверный подход. На самом деле, по словам специалиста, больше половины всех случаев заболеваний связаны с микробной инфекцией.

«Мы постоянно сталкиваемся с инфекционными агентами — в транспорте, магазинах, просто находясь на улице. Контактируя с другими людьми, мы неизбежно обмениваемся инфекциями», — объяснил терапевт.

По словам Звонкова, если чихание не проходит, а переходит в насморк с отеком слизистой, жжением и обильными выделениями — это повод задуматься о природе инфекции. «Если в нос что-то чужое залетело, мы чихнули, посморкались, и все проходит — это нормально. Если же через пять-шесть, даже 10 часов появляется стойкий отек — значит, инфекция оказалась достаточно серьезной».

«Для определения природы инфекции важно наблюдать за симптомами. Если начинается жжение, отек, а особенно если появляются зеленые сопли по утру при промывке мирамистином — это 100% микробы, а не вирусы», — подчеркивает Звонков.

Различение природы инфекции в первые дни — ключ к правильному лечению. Пока вы боретесь с несуществующим вирусом с помощью бесполезных в этом случае препаратов, бактериальная инфекция продолжает развиваться. Такой простой признак, как изменение цвета и характера выделений, помогает вовремя распознать врага и не тратить драгоценное время на неподходящую терапию, рискуя получить осложнение в виде гайморита или бронхита.

Ошибка 2: Неправильное лечение насморка

Многие при первых признаках насморка бегут в аптеку за сосудосуживающими препаратами на основе ксилометазолина. «Они не лечат совсем, — предупреждает врач. — Даже хуже делают, подсушивая слизистую, позволяют любой инфекции развиваться».

Для лечения инфекционного насморка врач рекомендует использовать антисептики для промывания носа и носоглотки: хлоргексидин или мирамистин. Особое внимание Звонков уделяет старому, но эффективному средству — стрептоциду.

«При зеленых соплях без температуры идеально использовать порошок стрептоцида, всасывая его носом два-три раза в день, по 1 грамму в каждую ноздрю. Это может уберечь от распространения инфекции в глубину дыхательных путей», — советует врач.

При простуде первое, что нужно сделать, — это остаться дома, соблюдать постельный режим и много пить Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Ошибка 3: Неправильная тактика при кашле

Одна из самых опасных ошибок — пытаться сухой верхний кашель смягчать отхаркивающими средствами типа АЦЦ, амброгексала или бромгексина. «Использование отхаркивающих при сухом кашле бессмысленно — то же самое, что заливать пожар бензином», — образно описывает ситуацию врач.

«Инфекция, чаще всего не вирусная, а микробная, ползет по дыхательным путям от носа в легкие обычно за два-четыре дня. Начинаясь с насморка, она переходит в фарингит, трахеит, бронхит, а при упорном нежелании использовать антибактериальное лечение — бронхопневмонию», — предупреждает Звонков.

При сухом кашле врач рекомендует препараты, которые его подавляют: либексин, глаувент, синупрет. «Отхаркивающие нужно вводить, когда кашель продуктивный, с мокротой, которую надо разжижать».

Ошибка 4: Преждевременное сбивание температуры

Многие при появлении температуры 37,5 и выше сразу хватаются за жаропонижающие. «Ни вирусная, ни бактериальная инфекция от этих препаратов не проходит, — объясняет врач. — А вирусная еще и „говорит“: спасибо, потому что для многих риновирусов и гриппа температура 38-38,5 убийственная».

Как понять, что лечение работает? «Критерий эффективности антибактериального лечения: снижение температуры на 3-4 день лечения, переход жжения в носу и сухого кашля в обильные сопли и кашель с мокротой. Уверенная эффективность лечения — это изменение окраски слизи с желто-зеленой, серой на прозрачную», — говорит эксперт.

Ошибка 5: Народные методы вместо адекватного лечения

Баня, водка, витамины, мед — многие до сих пор верят в чудодейственную силу этих средств. «Если с вирусной инфекцией этот вариант еще как-то может помочь, стимулируя метаболизм, то при микробном воспалении верхних дыхательных путей это лечение только ухудшит состояние», — предупреждает Звонков.

Почему «народные» методы опасны при бактериальной инфекции

Баня: Высокая температура и влажность создают идеальную среду для размножения бактерий. Вместо того чтобы "пропотеть" болезнь, вы получаете расширение сосудов, повышенную нагрузку на сердечно-сосудистую систему и возможность распространения инфекции с током крови. Если уже есть температура — баня категорически запрещена.

Водка (алкоголь): Алкоголь ослабляет иммунную систему, обезвоживает организм и повреждает слизистые оболочки, которые и так воспалены. Вместо "дезинфекции изнутри" вы лишаете свой организм ресурсов для борьбы с инфекцией и усиливаете интоксикацию.

Ударные дозы витаминов (особенно C): Витамины — это не лекарство, а вспомогательные вещества для обмена веществ. Принятые в период острой инфекции в больших дозах, они создают ненужную нагрузку на почки и желудочно-кишечный тракт, не оказывая прямого влияния на бактерии.

Мед: Вопреки мифам, мед не обладает значительным антибактериальным действием. При нанесении на воспаленное горло он может раздражать слизистую. Высокая концентрация сахаров может даже стать питательной средой для некоторых бактерий.

Когда бить тревогу? Врач перечисляет признаки, при которых народные методы недопустимы, а нужно обязательно обратиться к врачу: окрашенная слизь (желтая, зеленая), гнойная мокрота, сухой изнуряющий кашель, температура. «Упорно не лечить — это отказываться от антисептиков, бездумно лечиться советами соседки», — резюмирует специалист.

Осенью сокращается количество солнечных дней, что приводит к снижению выработки витамина D в организме Фото: Анна Майорова © URA.RU

Алгоритм действий при первых признаках ОРЗ

Чтобы избежать перечисленных ошибок, врач-терапевт Андрей Звонков рекомендует придерживаться простого и понятного алгоритма. Эти шаги помогут не навредить себе и вовремя обратиться к специалисту.

Шаг 1: Оцените ситуацию

В первые часы болезни задайте себе три главных вопроса:

Есть ли температура? Если да, то какая? Какой характер выделений из носа? Прозрачные и жидкие или густые и окрашенные? Какой кашель? Сухой, надсадный или уже с мокротой?

«Ответы на эти вопросы — это уже 80% успеха в постановке предварительного диагноза», — утверждает Звонков.

Шаг 2: Выберите тактику для первых суток

Если симптомы слабые (легкое першение, чихание, прозрачные сопли): ограничьтесь промыванием носа солевым раствором или антисептиком (мирамистин, хлоргексидин), обильным теплым питьем и отдыхом. Дайте иммунитету шанс справиться самому.

(легкое першение, чихание, прозрачные сопли): ограничьтесь промыванием носа солевым раствором или антисептиком (мирамистин, хлоргексидин), обильным теплым питьем и отдыхом. Дайте иммунитету шанс справиться самому. Если состояние ухудшается (нарастает отек, появляется жжение в носу и горле, температура): не ждите чуда. Начинайте местную антисептическую обработку носоглотки.

Шаг 3: Четко определите «красные флаги». Немедленно прекращайте самолечение и обращайтесь к врачу, если появился хотя бы один из этих признаков:

Температура выше 38,5 градусов, которая плохо сбивается или держится более трех дней.

Окрашенная мокрота или выделения из носа (желтые, зеленые).

(желтые, зеленые). Сильная головная боль , боль в области пазух носа (по бокам от носа, в области лба).

, боль в области пазух носа (по бокам от носа, в области лба). Изнуряющий сухой кашель , который мешает спать.

, который мешает спать. Одышка, чувство нехватки воздуха, боль в груди.