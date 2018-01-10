Джордж Мартин рассказал о смерти Калигулы. ФОТО

04:00 10 января 2018 0

Создатель «Игры престолов» скорбит о потере друга Фото: Wikimedia Commons

Американский писатель и автор нашумевшей саги «Песнь льда и пламени» поделился с поклонниками печальной новостью. У создателя «Игры престолов» умер кот по имени Калигула.

Скорбный пост с фотографией ушедшего питомца писатель опубликовал на своей странице в Twitter. «Мы были вынуждены попрощаться с нашим старейшим котом на прошлой неделе: ему было 24 года и он был впечатляющим маленьким мошенником. Покойся с миром, Калигула, или же Бутс, мы будем скучать по тебе», — написал Мартин.

Подписчики писателя поспешили поддержать создателя «Игры престолов», присылая ему фото своих питомцев, названных в честь героев саги. Так, свои соболезнования выразили владельцы котов Дрого, Сир Царапка, Бастард и других. «Его дозор окончен», — писали многие поклонники.

Известно, что писатель является большим любителем котов: одного из своих любимцев по имени Дакс он даже включил в серию повестей «Путешествия Тафа».