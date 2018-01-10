Воспитатель из пермского детского сада №369 Мария Шубина опубликовала на своей странице в соцсети «ВКонтакте» обращение к президенту РФ Владимиру Путину, где рассказала о проблемах в сфере дошкольного образования. В открытом письме она выразила возмущение низкой зарплатой работников детсадов, работой департамента образования и обязательными дополнительными платными услугами (ДОПами).
Так, Шубина указала на неравенство в оплате труда в разных образовательных учреждениях. «Почему в одном городе в садах разная базовая часть? Вот у меня она 9700, а в другом саду — 11700», — написала она, отметив, что больше 21 тысячи рублей в месяц заработать не удастся, «хоть на голову встань». Она добавила, что подзаработать можно с помощью дополнительных платных услуг, но тогда не остается времени на семью, личную жизнь и собственных детей.
Отдельной проблемой Шубина поставила работу департамента образования. «По моему четкому убеждению, департамент — это клинические дармоеды, которых надо брать за шкирку и отправлять на передовую, в группы детского сада, чтобы они сами выполняли порой абсолютно дурные предписания», — пожаловалась работница детсада в письме. Она отметила, что «в век передовых технологий» сотрудники должны делать пособия и игры для детей своими руками и на свои средства.
«Под этим письмом свою подпись оставлю только я. Остальные боятся. Страх, кстати, снова начал править людьми», — подчеркнула Шубина. Воспитательница призвала «небожителей» услышать ее, так как именно «педагоги занимаются обучением и воспитанием маленьких граждан нашей страны». Данная публикация вызвала широкий резонанс в соцсети, набрав более тысячи лайков и пятисот репостов.
Ранее сотрудники другой сферы обратились к президенту России с просьбой спасти умирающую науку. По сообщению «Федерального агентства новостей», ученые видят корень всех проблем в недавно проведенной реформе РАН.