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10 января 2018
Главные новости Москвы
13:10  10 января 2018 2

Новый комплекс С-400 в Крыму будет контролировать границу с Украиной

ЗРК С-400 развернуты в окрестностях СевастополяФото: cdnimg.rg.ru

Под Севастополем заступит на боевое дежурство зенитный ракетный комплекс С-400. Новый дивизион ЗРК будет контролировать воздушное пространство над границей с Украиной в районе Армянска и Чонгара.

Новый дивизион С-400 заступит на боевое дежурство в Крыму 12 января. Прошлой весной первый дивизион С-400 был развернут в окрестностях Феодосии, уточняет агентство argumenti.ru.

«Севастопольский дивизион С-400 и его феодосийское подразделение являются предупреждением для украинских разработчиков ядерного оружия, а также выполняют ключевые задачи перекрестного обстрела потенциальных ракетных угроз, которые исходят от официального Киева. В частности, речь идет о возможных атаках на Крымский мост», — приводит «Национальная служба новостей» слова депутата Госдумы Сергея Белика.

По его словам, С-400 создает плотное кольцо ПВО, которое исключает появление «мертвых зон».

«Два дивизиона зенитно-ракетной системы С-400 „Триумф“ уже находятся в Крыму. Заняли места дислокации, приступили к опытному боевому дежурству. 12 января они заступят на постоянное боевое дежурство», — сообщил командующий четвертой армией ВВС и ПВО генерал-лейтенант Виктор Севостьянов.

Александр Лукманов
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