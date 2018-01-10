Новый комплекс С-400 в Крыму будет контролировать границу с Украиной

Под Севастополем заступит на боевое дежурство зенитный ракетный комплекс С-400. Новый дивизион ЗРК будет контролировать воздушное пространство над границей с Украиной в районе Армянска и Чонгара.
Новый дивизион С-400 заступит на боевое дежурство в Крыму 12 января. Прошлой весной первый дивизион С-400 был развернут в окрестностях Феодосии, уточняет агентство argumenti.ru.
«Севастопольский дивизион С-400 и его феодосийское подразделение являются предупреждением для украинских разработчиков ядерного оружия, а также выполняют ключевые задачи перекрестного обстрела потенциальных ракетных угроз, которые исходят от официального Киева. В частности, речь идет о возможных атаках на Крымский мост», — приводит «Национальная служба новостей» слова депутата Госдумы Сергея Белика.
По его словам, С-400 создает плотное кольцо ПВО, которое исключает появление «мертвых зон».
«Два дивизиона зенитно-ракетной системы С-400 „Триумф“ уже находятся в Крыму. Заняли места дислокации, приступили к опытному боевому дежурству. 12 января они заступят на постоянное боевое дежурство», — сообщил командующий четвертой армией ВВС и ПВО генерал-лейтенант Виктор Севостьянов.