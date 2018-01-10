Курганский митрополит Иосиф осудил купающихся в проруби в Крещение

Митрополит Курганский и Белозерский Иосиф назвал крещенские купания «светским развлечением» и не рекомендовал курганским священникам выступать инициаторами таких мероприятий. Циркуляр (текст имеется в распоряжении редакции) был разослан духовенству Курганской епархии накануне Нового года.
В письме митрополит Иосиф отмечает, что православная церковь не призывает к омовению в водоемах зимой и относится к ним неодобрительно. «Массовое купание в проруби отнюдь не является религиозным предписанием, а всего лишь недавно с помощью СМИ вошло в оборот как народный обычай», — отмечает он.
Митрополит отмечает, что «в случае, если местные органы готовы взять на себя заботу по организации и проведению данного народного обычая, приходы епархии могут оказать в этом необходимую помощь».
В Кургане 18 января, как ожидается, будут вырублены две купели в районе пляжа Бабьи пески.
Ранее сайт «Подмосковье сегодня» публиковал мнение врача-сексолога, который пояснил, что ныряние в прорубь — не только христианский, но и языческий обряд. По словам медика, ранее этот обычай имел смысл, так как люди были закаленными, сейчас же врачи то и дело сталкиваются с простудившимися в ледяной воде пациентами.