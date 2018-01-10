{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Не заплачут только каменные сердца. ВИДЕО
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,87
Динамика за 2 недели
Евро 67,88
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
10 января 2018
09 января 2018
08 января 2018
Главные новости Свердловской области
14:09  10 января 2018 0

Свердловские власти предпримут новую попытку исполнить поручение Путина. Пока опыт противоречивый

Ежегодная итоговая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина. Москва, путин владимир
В Свердловской области все еще пробуют выполнить поручения президента России Владимира ПутинаФото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета:
Реформа свердловского правительства
все новости сюжета

Директор Шарташского лесного парка будет набран по открытому конкурсу. О подписанном губернатором Евгением Куйвашевым распоряжении сообщили в департаменте информполитики Свердловской области. Требования к кандидатам и первостепенные задачи пока озвучиваются лишь примерно.

«ГБУ СО „Шарташский лесной парк“, по сути, является первым в своем роде, поэтому его директором должен стать человек, обладающий необходимыми знаниями, квалификацией, готовый преодолевать возникающие в начале работы учреждения трудности, энергичный, креативный, который не просто наберет штат сотрудников, но сформирует команду, способную выполнить поставленные перед учреждением задачи», — пояснил министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Алексей Кузнецов.

Проводить открытые конкурсы на управленческие позиции во власти губернаторам рекомендовал президент Владимир Путин на встрече с только что избранными главами регионов в сентябре 2017 года. Свердловская область стала первым регионом страны, где были объявлены такие конкурсы — на должность министра инвестиций и развития, а также на пост главы минэкономики. Опыт их проведения областная администрация называет «успешным», несмотря на то, что в итоге министром инвестиций стала чиновница свердловского кабмина Виктория Казакова, а кресло министра экономики до сих пор остается вакантным.

Конкурс на директора — пока главная интрига в истории с Шарташским лесопарком, развитием которого губернатор Евгений Куйвашев озаботился 6 августа 2017 года после велопрогулки «Тур де Шарташ». Благоустройство Шарташского лесопарка планируется завершить в 2020 году. Изначально предполагалось, что новое бюджетное учреждение возглавит один из членов координационной комиссии по развитию парка. В нее вошли 19 человек: 11 чиновников от области и три — от мэрии, четыре бизнесмена, а также представитель Росреестра.

В конце 2017 года в кулуарах свердловского правительства появилась информация о том, что руководителем ГБУ СО станет директор общества «Малышева 73» Игорь Заводовский (ему принадлежит одна из самых шикарных построек на берегу екатеринбургского озера) или же аффилированная с ним персона. Предполагалось, что таким образом усиление своих аппаратных позиций продемонстрирует глава администрации губернатора Владимир Тунгусов.

Впрочем, предварительное решение о кандидатуре на должность директора Шарташского лесного парка примет экспертная комиссия, которую возглавил первый вице-губернатор Свердловской области Алексей Орлов. В состав комиссии также вошли представители профильных министерств и департаментов, Законодательного собрания региона, научных, образовательных и общественных организаций.

Антон Ольшанников
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров