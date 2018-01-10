Директор Шарташского лесного парка будет набран по открытому конкурсу. О подписанном губернатором Евгением Куйвашевым распоряжении сообщили в департаменте информполитики Свердловской области. Требования к кандидатам и первостепенные задачи пока озвучиваются лишь примерно.
«ГБУ СО „Шарташский лесной парк“, по сути, является первым в своем роде, поэтому его директором должен стать человек, обладающий необходимыми знаниями, квалификацией, готовый преодолевать возникающие в начале работы учреждения трудности, энергичный, креативный, который не просто наберет штат сотрудников, но сформирует команду, способную выполнить поставленные перед учреждением задачи», — пояснил министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Алексей Кузнецов.
Проводить открытые конкурсы на управленческие позиции во власти губернаторам рекомендовал президент Владимир Путин на встрече с только что избранными главами регионов в сентябре 2017 года. Свердловская область стала первым регионом страны, где были объявлены такие конкурсы — на должность министра инвестиций и развития, а также на пост главы минэкономики. Опыт их проведения областная администрация называет «успешным», несмотря на то, что в итоге министром инвестиций стала чиновница свердловского кабмина Виктория Казакова, а кресло министра экономики до сих пор остается вакантным.
Конкурс на директора — пока главная интрига в истории с Шарташским лесопарком, развитием которого губернатор Евгений Куйвашев озаботился 6 августа 2017 года после велопрогулки «Тур де Шарташ». Благоустройство Шарташского лесопарка планируется завершить в 2020 году. Изначально предполагалось, что новое бюджетное учреждение возглавит один из членов координационной комиссии по развитию парка. В нее вошли 19 человек: 11 чиновников от области и три — от мэрии, четыре бизнесмена, а также представитель Росреестра.
В конце 2017 года в кулуарах свердловского правительства появилась информация о том, что руководителем ГБУ СО станет директор общества «Малышева 73» Игорь Заводовский (ему принадлежит одна из самых шикарных построек на берегу екатеринбургского озера) или же аффилированная с ним персона. Предполагалось, что таким образом усиление своих аппаратных позиций продемонстрирует глава администрации губернатора Владимир Тунгусов.
Впрочем, предварительное решение о кандидатуре на должность директора Шарташского лесного парка примет экспертная комиссия, которую возглавил первый вице-губернатор Свердловской области Алексей Орлов. В состав комиссии также вошли представители профильных министерств и департаментов, Законодательного собрания региона, научных, образовательных и общественных организаций.