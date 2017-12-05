Новый министр без iPhone, но с федеральными покровителями

20:28 05 декабря 2017 1

Казакова едва приступила к выполнению обязанностей, но уже пользуется большим спросом у СМИ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Федеральные чиновники сделают конкуренцию Екатеринбурга с соседними регионами еще более жесткой. В своих выступлениях это анонсировали приехавшие в уральскую столицу во вторник, 5 декабря, представители фонда «Сколково». Здесь они в присутствии губернатора Евгения Куйвашева подписали договор о создании своего регионального оператора на базе технопарка «Университетский».

Виктория Казакова лаконична и в стиле, и в словах, но вполне открыта и компетентна Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Похожее сотрудничество налажено федеральным фондом инвестиций с Новосибирском и Челябинском, что серьезно обостряет вызовы, стоящие перед чиновниками. В частности, уверены участники встречи, это потребует дополнительных усилий со стороны новоиспеченного министра инвестиций и развития Свердловской области — Виктории Казаковой. Сегодняшнее мероприятие стало для нее дебютом в новой роли — свой пост чиновница заняла на прошлой неделе, 29 ноября, и до сих пор не выходила в свет и воздерживалась от разговоров со СМИ.

На первый взгляд, новый министр пользуется расположением своего непосредственного куратора — первого вице-губернатора Алексея Орлова, а заодно не вызывает отторжения у бывшего шефа — министра промышленности Сергея Пересторонина. Тот даже уловил собственные принципы в первых управленческих шагах Казаковой.

— Сергей Валентинович, слышал, что Казакова первым делом объявила всему своему новому коллективу, что будет жестко спрашивать с каждого по результатам работы, — поинтересовался я у министра.

— Ну так, чья школа-то! Полностью поддерживаю этот принцип: не рубить с плеча, когда приходишь в новое место, а сначала разобраться, кто на что способен, и уже по итогам работы принимать решения, — не без удовольствия отметил министр.

С бывшим своим руководителем — министром Сергеем Пересторониным — у Казаковой «нормальные рабочие» отношения Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Как и прогнозировалось, новый министр составит серьезную конкуренцию дамам свердловского правительства. Сегодня в технопарке Виктория Казакова появилась в плотном платье цвета холстины, черных сапогах на шпильках и того же цвета сумкой Ralph Lauren Leather, волосы цвета воронова крыла оказались собраны в хвост. Чиновница до сих пор не успела по-министерски огрубеть и обзавестись важным атрибутом высшего чиновника — iPhone последней модели. А потому со смущенной и немного хитрой улыбкой, вращая телефон Yota-2 в руках, она призналась журналисту «URA.RU», что «совсем не против открытости» и даже считает ее «важным элементом своей нынешней работы, поскольку мининвестиций должно быть в повестке и публичным».

«Но это все несколько позже, сейчас мне нужно надышаться тем, на что меня поставили», — попросила об отсрочке министр. О поставленных перед ней губернатором задачах Казакова говорить пока не решается, но уже готова расписывать установки окружающим: «Нужно научиться подавать министерство и проекты, которые оно поддерживает, в положительном свете».

Проекты, которые поддерживает министерство, сегодня как раз и показывали губернатору. В частности, подвели к столу с пластиковыми фигурками, созданными при помощи 3D-печати. Продукция активно участвует в выставках, и, судя по всему, наибольшим интересом во всем наборе пользуется пластиковый бюстик президента России Владимира Путина — из белого он уже давно превратился в серый, впитав многочисленные прикосновения любопытствующих.

От оценки деятельности предыдущего министра — Дмитрия Нисковских, ушедшего мэром Сысерти — Казакова сознательно отказывается. При этом свою нынешнюю работу уже сравнивает с прежним местом: «В минпроме, например, в меньшей степени идет работа с инструментами государственно-частного партнерства. Здесь это в значительной мере практикуется, превалирует даже. И, безусловно, встреч с людьми — потенциальными инвесторами — в разы больше».

Пока губернатору показывали технологии вчерашнего дня — очередной 3D-принтер, печатающий вазы из пластика со скоростью одну в 4 часа — Казакова активно общалась с вице-президентом «Сколково» Юрием Сапрыкиным. Он отзывается о новом свердловском министре как о «специалисте вовлеченном и идейном».

«Мы начинали работу с Викторией, когда она еще была замминистра промышленности. Я увидел ее неравнодушие и пассионарность — это ключевая компетенция. Знания ты всегда доберешь, но если тебе наплевать на то, чем ты занимаешься — все пойдет прахом. Но здесь я скорее был скептически настроен по поводу сотрудничества, чем она. Но ни ей, ни мне сегодня не было стыдно продемонстрировать результаты полуторагодовой работы. Со стороны Виктории была инициативность — она тот моторчик, который всю эту историю двигал, с ее стороны была проявлена активная жизненная позиция», — рассказал «URA.RU» вице-президент Фонда «Сколково» Юрий Сапрыкин.