Застройщик Алексей Богомолов приговорен к двум с половиной годам колонии-поселения за махинации с земельными участками в Кургане. Приговор в среду, 10 января, вынес курганский городской суд, сообщает корреспондент «URA.RU».
Алексей Богомолов признан виновным в двух из четырех эпизодов мошенничества (статья 159 УК РФ) при получении земельных участков в Кургане с причинением ущерба муниципалитету в общей сложности на сумму свыше 20 млн рублей. По обвинению в даче взяток чиновникам (статья 291 УК РФ) предприниматель оправдан. Также оправданы чиновники, которые фигурировали в уголовном деле — замдиректора городского департамента ЖКХ Владимир Вертунов, бывший заместитель начальника управления культуры Курганской области Дмитрий Бровко (сейчас — начальник отдела учета и охраны объектов культурного наследия областного правительства) и бывшая заведующая отделом архитектуры и градостроительства городского департамента архитектуры Светлана Ковешникова.
В колонию-поселение Богомолов прибудет самостоятельно, также ему зачтется полгода пребывания в СИЗО с октября 2015 года по апрель 2016 года. Представитель прокуратуры заявил, что пока не готов ответить, будет ли обжаловано решение суда. Напомним, чиновники были задержаны после возбуждения уголовного дела и ареста Богомолова, в мэрии прошли обыски.