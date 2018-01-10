17:39 10 января 2018 0

Горожане создали петицию за сохранение родильного отделения Фото: depositphotos.com © URA.RU

В интернете появилась петиция, требующая сохранения родильного отделения в городе Катав-Ивановск в Челябинской области. Речь идет о родильном отделении Катав-Ивановской районной больницы.

«В состав нашего района входит два городских и семь сельских поселений, в которых также живут люди и появляются на свет младенцы, — написал автор петиции Евгений Семьянинов. — Мы, жители нашего района, хотим, чтобы были созданы нормальные условия для рожениц».

По словам автора петиции, челябинским минздравом разработан маршрут для местных беременных женщин — их должны доставлять в медсанчасть города Усть-Катав. «По данным maps.google.ru, расстояние между двумя медицинскими учреждениями составляет 30.7 км, расчетное время в пути 37 минут. Дорога между городами Катав-Ивановск и Усть-Катав находится в ужасном состоянии, есть риск осложнения родов. Мобильная связь на данном участке тоже отсутствует», — добавил Евгений Семьянинов.

Как удалось выяснить «URA.RU», закрытие отделения произошло из-за того, что акушер-гинеколог ушла на пенсию. В отделении остался всего один врач, а новые врачи в маленький городок ехать не хотят. Поэтому его было решено закрыть, так как один человек не справится с работой.

«В связи с увольнением по собственному желанию одного из двух имеющихся врачей, изменена схема маршрутизации пациенток из Катав-Ивановска. С целью профилактики материнской и младенческой смертности и повышения качества оказания медицинской помощи беременные и роженицы низкой группы риска по материнской и перинатальной патологии направляются в медсанчасть № 162 (Усть-Катав), средней группы риска — в родильный дом Златоуста, высокой группы риска — в областной перинатальный центр», — прокомментировали «URA.RU» в пресс-службе министерства здравоохранения Челябинской области. Согласно открытым данным, от Катав-Ивановска доЧелябинска по трассе 262 км, а до Златоуста — 123 км.

В министерстве продолжили: «В больнице Катав-Ивановска для оказания помощи женщинам, находящимся в активной фазе родов, сохранится родильный зал на одну койку и палата для совместного пребывания матери и ребенка; организовано круглосуточное дежурство акушерок. Стоит отметить, что за 2017 год в больнице Катав-Ивановска приняты роды у 101 роженицы, в том числе в декабре — у шести».