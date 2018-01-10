Уральского депутата, который сел за руль после корпоратива, «сдал» гаишникам коллега

18:31 10 января 2018 1

Отношения между руководителями Алапаевска напоминают пауков в банке Фото: «Про Алапаевск», facebook.com

Стали известны подробности задержания в городе Алапаевске в Свердловской области 56-летнего председателя комиссии по экономической политике, бюджету, финансам и налогам городской думы Андрея Дедюхина. Депутат был пойман пьяным за рулем автомобиля в последних числах декабря 2017 года.

Как сообщил «URA.RU» источник в правоохранительных органах, инспекторы ГИБДД не случайно проявили интерес к автомобилю депутата. В полицию позвонил один из высокопоставленных городских чиновников и сообщил о том, что в машине за рулем находится пьяный человек. Судя по всему, он решил свести счеты с депутатом, с которым у него сложились плохие отношения. Дедюхин нетрезвым сел за руль машины после корпоратива. Вместе с ним в салоне машины находилась его коллега-депутат, женщина также была нетрезва.

«Инспекторов, по сути, использовали втемную, — рассказал инсайдер. — Они не знали, кто находится в машине, и честно выполнили свою работу. Несмотря на оказанное на них давление». По словам источника, когда инспекторы повезли депутата на медицинское освидетельствование в больницу, раздался телефонный звонок. Одно высокопоставленное лицо в Алапаевске потребовало отпустить Дедюхина, однако гаишник проявил принципиальность.

«В отношении правонарушителя, управлявшего транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, а это подтвердила проведенная экспертиза, сотрудники полиции завели административное производство. Собранный материал из ОВД направили для рассмотрения по существу в городской суд. Разбирательство по данному факту в суде запланировано на 18 января 2018 года, — сообщил „URA.RU“ Валерий Горелых, руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области. — Старший сержант полиции Алексей Горбунов, выявивший нетрезвого водителя, за проявленную принципиальную позицию после окончания праздников будет поощрен начальником полиции Алапаевска полковником Константином Кузнецовым. Отмечу, что только за 2017 год старший сержант Горбунов привлек к ответственности порядка двадцати пьяных водителей. В системе МВД он работает с 2013 года».

На поступок пьяного депутата уже отреагировали в партии «Единая Россия», в которой он состоит. «Мы дали поручение местному политсовету партии рассмотреть персональное дело депутата. Неприкасаемых у нас в партии нет. Кроме того, мы обратились с письмом к руководителю алапаевской полиции с просьбой поощрить принципиального старшего сержанта. В случае, если у него возникнут после этого инцидента какие-то проблемы на службе, мы окажем ему всю возможную поддержку», — рассказал «URA.RU» Александр Косинцев, глава исполкома «Единой России» в Свердловской области.