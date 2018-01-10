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Главные новости Тюменской области
19:09  10 января 2018 3

Сгоревший в Тюмени дом проверят по приказу министра МЧС. «Не совсем понятно, зачем это нужно»

Пострадавший от пожара в Тюмени дом проверят «Струной»Фото: с сайта МЧС РФ
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В Тюмени девятиэтажка сгорела из-за дешевого утеплителя
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В Тюмень по указанию министра МЧС Владимира Пучкова привезут диагностический комплекс «Струна» для обследования несущих конструкций горевшей 8 января девятиэтажки на улице Олимпийской, 4. По итогам специалисты дадут заключение, возможна ли дальнейшая эксплуатация дома. При этом городские чиновники ранее уже объявили, что дом будет отремонтирован.

Как сообщается на официальном сайте ГУ МЧС по Тюменской области, уникальный комплекс «Струна» применяется для анализа повреждений зданий и сооружений. «С его помощью специалисты проведут оценку состояния дома, определят устойчивость и возможность его дальнейшей эксплуатации, — говорится в сообщении. — По результатам обследования власти будут принимать решение о возможности проживания в доме». Сейчас решается, как и когда «Струну» привезут в Тюмень.

При этом ранее городские чиновники уже объявили о том, что дом будет восстановлен за счет субсидии из муниципального бюджета. Затраты на ремонт в квартирах компенсируют материальной помощью.

Источник агентства, знакомый с ситуацией, отметил, что комплекс «Струна» применяют, как правило, для определения повреждений вследствие землетрясения, взрыва, износа или несоблюдения технологии строительства зданий. «У нас же произошел пожар в кирпичном здании. Не совсем понятно, какой смысл в данном случае обследовать несущие конструкции. Но с другой стороны, от такой проверки хуже не будет», — полагает собеседник агентства.

Напомним, что пожар в доме № 4 на улице Олимпийской вспыхнул вечером 8 января. Вызов спасателям поступил в 17:50. Было эвакуировано 160 человек, один погиб, еще один обратился за помощью к медикам, но от госпитализации отказался. Сейчас погорельцы проживают в гостинице «Колос», многие уехали к родственникам и знакомым.

Надежда Карташова
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