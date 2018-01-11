09:13 11 января 2018 0

Губернатор Ямала лично проверит готовность к выборам президента в муниципалитетах Фото: Александр Мамаев

В преддверии президентских выборов губернатор ЯНАО Дмитрий Кобылкин начнет объезд муниципальных образований с самых политически активных городов округа — нефтяной и газовой столиц региона. График губернатора пока уточняется, но уже известно, что в течение месяца Дмитрий Кобылкин посетит Ноябрьск, Новый Уренгой и один из районных центров автономии.

Поездки по региону предположительно начнутся с Ноябрьска. В южных воротах Ямала губернатора ждут в последней декаде января. Точных дат, как сообщил «URA.RU» пресс-секретарь губернатора Наталья Хлопунова, пока нет. Идут согласования графиков федеральных мероприятий с участием губернатора ЯНАО.

Ноябрьск ждет Дмитрия Кобылкина на официальную закладку детского сада в новом 8-м микрорайоне. Детский сад будет построен на деньги «Газпром нефти» постоянным подрядчиком нефтяной компании ООО «Магнум». На Ямале силами этой строительной компании возведено уже несколько десятков социальных объектов, в числе которых в основном спортивные комплексы и стадионы.

Детский садик — одна из самых болевых точек нынешнего Ноябрьска. Новый микрорайон города заселен несколько лет назад, однако детских садов и школы в нем нет. Строительство этого детсада планировалось летом прошлого года, но без объяснения причин оно было перенесено на зиму. Жители также недовольны малой вместимостью будущего дошкольного учреждения — всего 200 мест.

В Новом Уренгое пройдет экологический форум, на котором подведут итоги работы за прошлый период и озвучат планы на текущий год. Подготовкой форума занимается полномочный представитель губернатора в Новом Уренгое Наталья Рябченко. Готовится форум неспешно, полпред пока находится в отпуске. Корреспонденту «URA.RU» удалось выяснить, что экофорум будет проведен в феврале.

Оба города, Ноябрьск и Новый Уренгой, кроме того, что самые крупные на Ямале и с самым большим количеством избирателей в округе, имеют репутацию достаточно независимых от политического влияния центра.

И неоднократно демонстрировали это на региональных и федеральных выборах. И в Ноябрьске, и в Новом Уренгое всегда был высокий процент протестного голосования, который выливался в ощутимую поддержку ЛДПР и Жириновского. В последнее время в Ноябрьске была замечена хоть и малоэффективная, но оппозиционная деятельность. В целом в обоих крупнейших муниципалитетах всегда найдутся те, кто может «раскачать лодку».

Что касается планируемого к посещению Кобылкиным района, есть предположение, что это может быть Тазовский район. Районный центр под занавес 2017 года отметился скандалом с задержанием бывшего воспитателя школы-интерната по подозрению в педофилии и регулярно мелькает в криминальной хронике.

В Тазовском тоже нашелся официальный повод пригласить губернатора региона. В этом году в районном центре будет начато строительство большого спортивного комплекса с бассейном, название которому выбирают всем районом. За идеи голосуют на портале «Живем на Севере» в рамках программы «Формирование комфортной городской среды», которая уже стала главным драйвером народной инициативы в регионе. Правительство ЯНАО рассчитывает эту инициативу конвертировать в избирательную активность населения округа.