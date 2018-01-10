{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Подробности готовящегося визита
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,87
Динамика за 2 недели
Евро 67,88
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
11 января 2018
10 января 2018
Главные новости Москвы
21:20  10 января 2018 3

Россияне перечисляют деньги в избирательный фонд Путина. Пока собрали 400 миллионов рублей

Старт продаж Apple IPhoneX в re:Store на Тверской, 27. Москва , татуировка, iphone 10, считает деньги, купюры, продажа, покупка
Россияне перечисляют деньги в избирательный фонд ПутинаФото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета:
Выборы президента России в марте 2018 года
все новости сюжета

От физических лиц в избирательный фонд Владимира Путина поступило уже более ста платежей. Об этом сообщила представитель предвыборного штаба Наталья Орлова, которая курирует работу с финансами.

По словам Орловой, россияне перечисляют от 30 рублей до 30-50 тысяч рублей. Половина средств была перечислена в первый день существования фонда, отмечает портал Life.ru. Наталья Орлова подчеркнула, что известных фамилий среди перечисливших деньги нет. На данный момент в избирательный фонд Путина внесено 400 млн 200 тысяч рублей.

Сегодня Владимир Путин побывал с визитом в своем избирательном штабе, где встретился с тремя сопредседателями: гендиректором автозавода «КАМАЗ» Сергеем Когогиным, главой центра для одаренных детей «Сириус» Еленой Шмелевой и руководителем Национального медицинского исследовательского центра детской онкологии им. Димы Рогачева Александром Румянцевым. Румянцев передал президенту список 264 доверенных лиц, в который включены представители как федерального уровня, так и всех 85 регионов.

Выборы президента РФ пройдут 18 марта. Владимир Путин в качестве самовыдвиженца должен собрать необходимые подписи 300 тысяч граждан РФ.

Ранее стало известно, что для прозрачности выборов будет организована видеотрансляция с избирательных участков. Президент Владимир Путин поручил председателю правительства Дмитрию Медведеву выделить на организацию и хранение и видеозаписей почти 75 миллионов рублей, сообщает сайт «Подмосковье сегодня». По данным издания, поставщиком услуг станет «Ростелеком».

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров