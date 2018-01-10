21:20 10 января 2018 3

Россияне перечисляют деньги в избирательный фонд Путина Фото: Владимир Андреев © URA.RU

От физических лиц в избирательный фонд Владимира Путина поступило уже более ста платежей. Об этом сообщила представитель предвыборного штаба Наталья Орлова, которая курирует работу с финансами.

По словам Орловой, россияне перечисляют от 30 рублей до 30-50 тысяч рублей. Половина средств была перечислена в первый день существования фонда, отмечает портал Life.ru. Наталья Орлова подчеркнула, что известных фамилий среди перечисливших деньги нет. На данный момент в избирательный фонд Путина внесено 400 млн 200 тысяч рублей.

Сегодня Владимир Путин побывал с визитом в своем избирательном штабе, где встретился с тремя сопредседателями: гендиректором автозавода «КАМАЗ» Сергеем Когогиным, главой центра для одаренных детей «Сириус» Еленой Шмелевой и руководителем Национального медицинского исследовательского центра детской онкологии им. Димы Рогачева Александром Румянцевым. Румянцев передал президенту список 264 доверенных лиц, в который включены представители как федерального уровня, так и всех 85 регионов.

Выборы президента РФ пройдут 18 марта. Владимир Путин в качестве самовыдвиженца должен собрать необходимые подписи 300 тысяч граждан РФ.

Ранее стало известно, что для прозрачности выборов будет организована видеотрансляция с избирательных участков. Президент Владимир Путин поручил председателю правительства Дмитрию Медведеву выделить на организацию и хранение и видеозаписей почти 75 миллионов рублей, сообщает сайт «Подмосковье сегодня». По данным издания, поставщиком услуг станет «Ростелеком».