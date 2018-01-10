Путин определился с руководителями своего избирательного штаба

20:16 10 января 2018 0

Владимира Путина кандидатом в президенты выдвинула инициативная группа Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В избирательном штабе действующего главы государства и кандидата в президенты РФ Владимира Путина будет три сопредседателя, сообщил Путин в своем избирательном штабе в Москве. Сопредседателями стали гендиректор автозавода «КАМАЗ» Сергей Когогин, глава центра для одаренных детей «Сириус» Елена Шмелева и руководитель Национального медицинского исследовательского центра детской онкологии им. Димы Рогачева Александр Румянцев.

В ходе визита в штаб Путин поговорил со всеми тремя сопредседателями, пишет «Интерфакс». Президент отметил, что он давно лично знает каждого, поблагодарил их за работу в его штабе, «неформальную, но важную». Александр Румянцев передал президенту список 264 доверенных лиц, в который включены представители как федерального уровня, так и всех 85 регионов, сообщает «Коммерсант».

Пресс-секретарем избирательного штаба стал журналист Андрей Кондрашов. 44-летний корреспондент был ведущим программы «Вести», в 2016 году стал директором дирекции программы. Кроме того, он является автором нескольких документальных фильмов, в том числе «Крым. Путь на Родину» о событиях весны 2014 года, отмечает RT.

В 2000 году штаб Путина возглавлял тогда замруководителя администрации президента Дмитрий Медведев, в 2004 году — первый замруководителя администрации президента Дмитрий Козак. В 2008 году штаб Медведева возглавлял Сергей Собянин, который тогда был руководителем администрации президента, напоминает издание «Ведомости».