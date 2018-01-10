22:16 10 января 2018 2

Андрей Данилко (Верка Сердючка) не видит смысла в майданах Фото: фан-клуб Андрея Данилко, Instagram

Украинский артист Андрей Данилко, известный под сценическим псевдонимом как Верка Сердючка, заявил, что оба майдана ему не понравились. Он также негативно относится к запрету концертов российских артистов на Украине.

В интервью телеканалу «112 Украина» Данилко признался, что оба майдана не принесли Украине никакого улучшения. Он считает их не более чем театральной постановкой. «Я вижу, что есть режиссер, есть сценарий, есть артисты, есть массовка. И есть люди, которые абсолютно искренне участвовали в Майдане — и в первом, и во втором. Но у меня не было доверия ни к первому, ни ко второму», — цитирует слова артиста «Федеральное агентство новостей».

Данилко сожалеет о том, что Киев запретил концертную деятельность на Украине российским артистам. Он выступает против любых «черных списков». Кроме того, артист раскритиковал закон декоммунизации, в рамках которого осуществляется переименование городов и улиц.

Вначале января артист в интервью Дмитрию Гордону заявил, что совершенно не одобряет запретов российских фильмов на Украине, напоминает информагентство Nation News. Артист назвал такие запреты глупостью и подчеркнул, что и без них посмотрит, к примеру, «Ликвидацию». Данилко подозревает, что украинским властям нечего делать, раз они уделяют этому вопросу столько внимания.