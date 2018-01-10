{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Подробности готовящегося визита
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,87
Динамика за 2 недели
Евро 67,88
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
11 января 2018
10 января 2018
Главные новости Москвы
22:16  10 января 2018 2

Верка Сердючка осудила майданы на Украине. «Это всегда театр»

Андрей Данилко (Верка Сердючка) не видит смысла в майданахФото: фан-клуб Андрея Данилко, Instagram

Украинский артист Андрей Данилко, известный под сценическим псевдонимом как Верка Сердючка, заявил, что оба майдана ему не понравились. Он также негативно относится к запрету концертов российских артистов на Украине.

В интервью телеканалу «112 Украина» Данилко признался, что оба майдана не принесли Украине никакого улучшения. Он считает их не более чем театральной постановкой. «Я вижу, что есть режиссер, есть сценарий, есть артисты, есть массовка. И есть люди, которые абсолютно искренне участвовали в Майдане — и в первом, и во втором. Но у меня не было доверия ни к первому, ни ко второму», — цитирует слова артиста «Федеральное агентство новостей».

Данилко сожалеет о том, что Киев запретил концертную деятельность на Украине российским артистам. Он выступает против любых «черных списков». Кроме того, артист раскритиковал закон декоммунизации, в рамках которого осуществляется переименование городов и улиц.

Вначале января артист в интервью Дмитрию Гордону заявил, что совершенно не одобряет запретов российских фильмов на Украине, напоминает информагентство Nation News. Артист назвал такие запреты глупостью и подчеркнул, что и без них посмотрит, к примеру, «Ликвидацию». Данилко подозревает, что украинским властям нечего делать, раз они уделяют этому вопросу столько внимания.

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров