Путин назвал решение для урегулирования конфликта в Газе
Путин подчеркнул, что Россия не продвигает какой‑то особый план по Газе
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Ключом к урегулированию палестино-израильского конфликта и ситуации в секторе Газа станет создание независимой Палестины. Об этом заявил президент России Владимир Путин.
«Создание независимого государства Палестины — ключ к решению проблемы Сектора Газа», — сказал Путин. По его словам, фундаментом любого устойчивого решения должен стать принцип двух государств и реализация решений, ранее принятых ООН. Президент подчеркнул, что Россия не продвигает какой‑то «особый» или отдельный план по Газе, а опирается на уже существующую международно-правовую базу.
Отдельное внимание Путин уделил гуманитарному измерению конфликта. Он назвал освобождение заложников «важнейшим шагом», предпринятым в рамках усилий по урегулированию палестинского конфликта. Президент РФ напомнил, что Россия «всегда участвовала в решении палестинского вопроса в рамках ООН и продолжит делать это вместе с друзьями».
