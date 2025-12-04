Путин назвал решение для урегулирования конфликта в Газе

Путин подчеркнул, что Россия не продвигает какой‑то особый план по Газе Фото: Роман Наумов © URA.RU

Ключом к урегулированию палестино-израильского конфликта и ситуации в секторе Газа станет создание независимой Палестины. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

«Создание независимого государства Палестины — ключ к решению проблемы Сектора Газа», — сказал Путин. По его словам, фундаментом любого устойчивого решения должен стать принцип двух государств и реализация решений, ранее принятых ООН. Президент подчеркнул, что Россия не продвигает какой‑то «особый» или отдельный план по Газе, а опирается на уже существующую международно-правовую базу.