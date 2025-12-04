Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Политика

Путин назвал решение для урегулирования конфликта в Газе

Путин: создание независимой Палестины станет ключом к миру
04 декабря 2025 в 21:57
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Путин подчеркнул, что Россия не продвигает какой‑то особый план по Газе

Путин подчеркнул, что Россия не продвигает какой‑то особый план по Газе

Фото: Роман Наумов © URA.RU

Ключом к урегулированию палестино-израильского конфликта и ситуации в секторе Газа станет создание независимой Палестины. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

«Создание независимого государства Палестины — ключ к решению проблемы Сектора Газа», — сказал Путин. По его словам, фундаментом любого устойчивого решения должен стать принцип двух государств и реализация решений, ранее принятых ООН. Президент подчеркнул, что Россия не продвигает какой‑то «особый» или отдельный план по Газе, а опирается на уже существующую международно-правовую базу.

Отдельное внимание Путин уделил гуманитарному измерению конфликта. Он назвал освобождение заложников «важнейшим шагом», предпринятым в рамках усилий по урегулированию палестинского конфликта. Президент РФ напомнил, что Россия «всегда участвовала в решении палестинского вопроса в рамках ООН и продолжит делать это вместе с друзьями».

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал