Путин ответил на заявления о якобы мечте России возродить СССР
Путин заявил, что возвращение СССР - бессмысленно
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Восстановление или реинтеграция СССР невозможны и лишены смысла, и подобных задач российское руководство перед собой не ставит. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин, отвечая на заявления западных представителей о якобы мечте страны вернуть Советский Союз.
«Те на Западе, кто говорят о том, что Россия мечтает вернуть СССР, пытаются напугать население Запада, злоупотребляют монополией на мировые СМИ», — заявил Путин в интервью телеканалу India Today. Прямая трансляция проходит на сайте канала.
Он также обвинил Запад в манипулировании общественным мнением в отношении России с целью оправдать проводимую им агрессивную политику в адрес Москвы. Глава РФ добавил, что не собирается вступать в полемику с теми, кто утверждает, будто страна якобы хочет восстановить СССР, поскольку такие люди «заинтересованы лишь в том, чтобы слышать самих себя».
Ранее Путин заявил, что Советский Союз прекратил существование из-за стремления стать частью «цивилизованного мира». Его представители хотели наладить более тесные отношения с Западом.
