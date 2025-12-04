Путин ответил на заявления о якобы мечте России возродить СССР

Путин заявил, что возвращение СССР - бессмысленно Фото: Роман Наумов © URA.RU

Восстановление или реинтеграция СССР невозможны и лишены смысла, и подобных задач российское руководство перед собой не ставит. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин, отвечая на заявления западных представителей о якобы мечте страны вернуть Советский Союз.

«Те на Западе, кто говорят о том, что Россия мечтает вернуть СССР, пытаются напугать население Запада, злоупотребляют монополией на мировые СМИ», — заявил Путин в интервью телеканалу India Today. Прямая трансляция проходит на сайте канала.





Он также обвинил Запад в манипулировании общественным мнением в отношении России с целью оправдать проводимую им агрессивную политику в адрес Москвы. Глава РФ добавил, что не собирается вступать в полемику с теми, кто утверждает, будто страна якобы хочет восстановить СССР, поскольку такие люди «заинтересованы лишь в том, чтобы слышать самих себя».

