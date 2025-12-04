Логотип РИА URA.RU
Путин ответил на заявления о якобы мечте России возродить СССР

04 декабря 2025 в 21:57
Путин заявил, что возвращение СССР - бессмысленно

Фото: Роман Наумов © URA.RU

Восстановление или реинтеграция СССР невозможны и лишены смысла, и подобных задач российское руководство перед собой не ставит. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин, отвечая на заявления западных представителей о якобы мечте страны вернуть Советский Союз. 

«Те на Западе, кто говорят о том, что Россия мечтает вернуть СССР, пытаются напугать население Запада, злоупотребляют монополией на мировые СМИ», — заявил Путин в интервью телеканалу India Today. Прямая трансляция проходит на  сайте канала.


Он также обвинил Запад в манипулировании общественным мнением в отношении России с целью оправдать проводимую им агрессивную политику в адрес Москвы. Глава РФ добавил, что не собирается вступать в полемику с теми, кто утверждает, будто страна якобы хочет восстановить СССР, поскольку такие люди «заинтересованы лишь в том, чтобы слышать самих себя».

Ранее Путин заявил, что Советский Союз прекратил существование из-за стремления стать частью «цивилизованного мира». Его представители хотели наладить более тесные отношения с Западом.

Материал из сюжета:

Путин дал большое интервью India Today

