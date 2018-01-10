Счетная палата предрекла России нехватку картофеля

23:54 10 января 2018 0

Производство картофеля внутри страны сокращается из года в год Фото: Александр Елизаров © URA.RU

По итогам 2017 года самообеспеченность россиян картофелем оказалась ниже порогового значения, установленного Доктриной продовольственной безопасности страны. Об этом сообщает Счетная палата РФ.

Как следует из результатов проверки результативности мероприятий по импортозамещению плодово-овощной продукции, а также эффективности использования бюджетных средств, направленных на развитие плодово-овощной продукции, из 19 показателей Госпрограммы, прямо или косвенно характеризующих результативность решения поставленных задач, целевые значения были достигнуты только по шести (31,6%).

Особую обеспокоенность у специалистов вызывает ситуация с выращиванием картофеля. Так, самообеспеченность населения данным продуктом продолжает падать из года в год и по итогам 2017 года достигла показателя в 90,7%. Это на 7%, а ниже уровня 2016 года, когда самообеспеченность достигала 97,7%, и почти на 15% ниже показателей 2015 года с самообеспеченностью на уровне 105,1%.

При этом объемы производства картофеля в России и далее могут сокращаться. «Объемы производства картофеля могут быть сокращены, что может отрицательным образом отразиться на уровне самообеспеченности Российской Федерации», — цитирует портал «Дни.ру» сообщение Счетной палаты РФ.

Как следует из результатов проверочных мероприятий, ситуация с производством картофеля — далеко не единственная вскрывшаяся проблема. Так, сельское хозяйство находится в зависимости от иностранного селекционного материала, в том числе при производстве сахарной свеклы — на 76%, кукурузы — на 25%, овощных культур — на 23%. По тому же картофелю доля отечественного селекционного материала составляет всего 43%. Аудиторы отметили недостаточно развитую инфраструктуру для современного хранения, логистики и доработки сельскохозяйственной продукции, а также то, что при строительстве овоще- и фруктохранилищ используется в основном импортное технологическое оборудование.