Руководитель структурного подразделения ГУ МЧС по Челябинской области в Миассе — инспекции по маломерным судам — Леонид Зубков задержан при получении взятки 10 января, в среду. В самой инспекции прошли обыски.
В официальном сообщении ГУ МВД по региону не уточняется, о каком именно сотруднике идет речь. Говорится о жителе Миасса, 1965 года рождения, который, «являясь должностным лицом, за денежное вознаграждение незаконно оформил и выдал документы на право управления маломерным судном». При этом никакого обучения и обязательным экзаменов не проводилось. О том, что речь идет именно о руководителе инспекции и об обысках, «URA.RU» стало известно из собственных источников. Возбуждены уголовные дела по ч.3 ст. 290 (получение взятки) и ч. 1 ст. 292 (служебный подлог) УК РФ.
«Задержанный в порядке статьи 91 УПК РФ водворен в изолятор временного содержания, решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения», — сообщили «URA.RU» в пресс-службе полицейского главка региона. Это совместная операция полиции и следственного отдела Миасса.
На территории Миасса есть несколько популярных для отдыха водоемов, где используются маломерные суда, в том числе яхты и катамараны. Самым большим спросом пользуется озеро Тургояк. В полномочиях инспекции Миасса — регистрация и освидетельствование маломерных судов, а также техническое освидетельствование баз, стоянок, пляжей и наплавных мостов, аттестация судоводителей, выявление и пресечение правонарушений на водных объектах.