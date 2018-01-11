10:27 11 января 2018 1

Уральцы предложили более выгодный бюджет и обошли конкурентные ветки Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Высокоскоростную магистраль Москва — Пекин могут начать строить с участка Екатеринбург — Челябинск. Уральская дорога обойдется дешевле участка трассы Москва — Владимир почти на 100 миллиардов.

Проект называется «Уральская скоростная магистраль» и является хозяйственным партнерством. В нем участвует группа ЧТПЗ, инвестиционная группа «РВМ капитал» и другие инвесторы совместно с властями Челябинской и Свердловской областей. Партнеры подали заявку в правительство с предложением начать строить участок ВСМ от Екатеринбурга до Челябинска, пишет «Коммерсант».

Проект должен был стать продолжением дороги Москва — Казань, но пока конкурирует с ней. Заявки в правительство на эту дорогу еще не поступало. Участок от столицы до Владимира на 99 млрд рублей дороже уральского — 459,5 млрд рублей против 360 миллиардов, сообщает издание со ссылкой на источник в РЖД.

При этом половину стоимости уральцы заплатят сами и возьмут в кредит, а другую часть хотят покрыть грантом из федерального бюджета.

Минтранс поддерживает строительство ВСМ на участке Екатеринбург — Челябинск. Ветка фактически объединит города, сократив время в пути с 3,5 часа до одного часа.

Ранее сообщалось, что дорогу между столицами уральских областей начнут строить не ранее 2021 года. Новая железная дорога станет частью масштабного проекта коридора «Евразия». Наиболее проработанным участком коридора ВСМ до сих пор считалась трасса между Москвой и Казанью, которая в будущем станет частью линии от Берлина до Урумчи (Китай).