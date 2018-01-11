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11 января 2018
11:24  11 января 2018 2

«Отмывали лужи крови с пола». Пьяный хоккеист избил жену коллеги на корпоративе. ВИДЕО

Антон Симаков. Ритуал уничтожения Порошенко с жертвоприношением, кровь
По словам работника заведения, на полу были лужи кровиФото: Александр Мамаев © URA.RU

Хоккеисты омского клуба «Авангард» устроили массовую драку на новогоднем корпоративе. В результате инцидента жена одного из игроков получила удар в лицо, другому пострадавшему потребовалась помощь врачей.

Российский нападающий Михаил Фисенко напал на белоруса Андрея Стася из-за того, что последний отказался участвовать в заговоре против наставника, Андрея Скабелки. Команда пыталась уволить тренера из клуба. Жена Стася, бывшая гимнастка Валерия Курильская, попыталась разнять мужчин и в результате сама получила удар в лицо от защитника Максима Чудинова.

После потасовки белорусскому спортсмену потребовалась медицинская помощь — пришлось вызывать скорую помощь. Сотрудники заведения, в котором проходило мероприятие, «отмывали лужи крови с пола», отмечает Lenta.ru.

Ранее «URA.RU» писало о драке в финале плей-офф НХЛ, которую устроил нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин. Также «Федеральное агентство новостей» рассказывало о массовой драке на другом матче Национальной хоккейной лиги, которую спровоцировал нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.RU»
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