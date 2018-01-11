На Урале начальник полиции стал фигурантом двух уголовных дел

Под следствие попал начальник ОВД города Сухого Лога Свердловской области, 46-летний подполковник полиции Юрий Басов. Как сообщил «URA.RU» источник в правоохранительных органах, Басов проходит по двум уголовным делам.
«Басов подозреваемый по части третьей статьи 160 УК РФ „Присвоение или растрата, совершенные лицом с использованием своего служебного положения“. Следствие подозревает его в махинациях со служебным бензином. Кроме того, возбуждено уголовное дело по статье 286 „Превышение должностных полномочий“. Его подозревают в том, что, отдыхая в компании, подполковник на радостях начал стрелять в воздух. По обеим этим статьям реальный срок лишения свободы ему не грозит», — сообщил инсайдер.
Дела расследуются Богдановичским следственным отделом СКР.
В пресс-службе СКР и полиции от комментариев пока отказались, сославшись на интересы следствия.