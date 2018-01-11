На Урале учителя съели новогодний подарок школьницы

12:34 11 января 2018 9

Директор школы, чтобы избежать скандала, отнесла вместе с педагогом новый подарок девочке домой Фото: Дарья Попова © URA.RU

Директор школы № 3 в Нижнем Тагиле в Свердловской области разрешила конфликтную ситуацию, возникшую из-за новогоднего подарка семиклассницы. Ранее в Сети появилось возмущенное сообщение Ольги Камаевой, матери 13-летней школьницы.

Женщина написала, что ее дочь в декабре сдала на подарок 315 рублей. С 21 декабря школу закрыли на карантин, и учеба началась после каникул, 9 января.

«Мой ребенок вышел на учебу, и классный руководитель ему сообщил: „Почему ты не пришла в каникулы и не забрала свой подарок? Мы его съели, деньги отдадим потом“. У меня возникает вопрос: почему классный руководитель не сообщил заранее? И почему педагог со стажем более 20 лет так поступил с ребенком? Ребенок знал и надеялся, что после того, как выйдет с каникул, его будет ждать подарок в школе», — написала Ольга.

Как выяснилось, в школе отслеживают соцсети. Сообщение появилось в Сети накануне, 10 января, днем, а уже вечером того же дня конфликт был исчерпан. Классный руководитель Галина Кузьминых и директор школы Елена Дровняшина купили новый подарок и вечером пришли домой к девочке и вручили его.