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11 января 2018
10 января 2018
Главные новости Свердловской области
12:34  11 января 2018 9

На Урале учителя съели новогодний подарок школьницы

Принцесса года. Финал. Ресторан №1. R1. Екатеринбург, новый год, подарки
Директор школы, чтобы избежать скандала, отнесла вместе с педагогом новый подарок девочке домойФото: Дарья Попова © URA.RU

Директор школы № 3 в Нижнем Тагиле в Свердловской области разрешила конфликтную ситуацию, возникшую из-за новогоднего подарка семиклассницы. Ранее в Сети появилось возмущенное сообщение Ольги Камаевой, матери 13-летней школьницы.

Женщина написала, что ее дочь в декабре сдала на подарок 315 рублей. С 21 декабря школу закрыли на карантин, и учеба началась после каникул, 9 января.

«Мой ребенок вышел на учебу, и классный руководитель ему сообщил: „Почему ты не пришла в каникулы и не забрала свой подарок? Мы его съели, деньги отдадим потом“. У меня возникает вопрос: почему классный руководитель не сообщил заранее? И почему педагог со стажем более 20 лет так поступил с ребенком? Ребенок знал и надеялся, что после того, как выйдет с каникул, его будет ждать подарок в школе», — написала Ольга.

Как выяснилось, в школе отслеживают соцсети. Сообщение появилось в Сети накануне, 10 января, днем, а уже вечером того же дня конфликт был исчерпан. Классный руководитель Галина Кузьминых и директор школы Елена Дровняшина купили новый подарок и вечером пришли домой к девочке и вручили его.

Александр Лукманов
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