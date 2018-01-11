Главный курганский пристав раскрыл секрет своего переезда

13:26 11 января 2018 0

Иван Зубов всегда открыт для общения с прессой, журналистов он приглашал на совместные рыбалки Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Главный судебный пристав Курганской области Иван Зубов в ближайшее время переводится на аналогичный пост в Калужскую область. Корреспондент «URA.RU» узнал подробности о перестановках в службе судебных приставов из первых уст.

— Ваше назначение связано с плановой ротацией кадров или считается повышением?

— Это точно такая же должность — только в другом регионе. Ротационная должность подразумевает необходимость раз в пять лет менять место службы.

— С каким настроением вы покидаете Курган?

— Двоякое чувство. С одной стороны, волнительно, с другой — есть понимание, что это центр России, ближе к Москве. Понимаю, что там другой менталитет, как там все сложится, еще неизвестно.

— Что хотите пожелать своему преемнику, жителям области?

Своему преемнику главный судебный пристав пожелал сохранять лидерские позиции регионального управления Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

— У нас в управлении сохраняются традиции, которые были заложены еще Александром Николаевичем Бушмакиным (руководил управлением до Ивана Зубова — прим. ред.). Это желание и стремление помочь людям, взаимодействовать со всеми, быть в публичной плоскости — чтобы пристав был с человеческим лицом. Главное, чтобы все добрые традиции сохранялись, важно беречь человека труда, в том числе государственного служащего. Мы (УФССП по Курганской области) на протяжении многих лет находимся в десятке лучших по стране, еще при Бушмакине занимали призовые места. Поэтому желаю поддерживать уровень, быть в числе лидеров.

— Вы знакомы с особенностями управления в Калужской области?

— Я знаю руководителя, который ушел в отставку (экс-руководитель УФССП по Калужской области Анатолий Кравченко — прим. ред.), он очень мощный, серьезный генерал, вчера с ним разговаривал, у него был день рождения. Готовлюсь к переезду. Считаю, что все будет хорошо.

— Ходят слухи, что на ваше место будет назначен кто-то из замов. Можете это прокомментировать?

— Пока нет никакой информации. Слухи всегда есть. Меня тоже как-то раз «отправляли» в Карелию. Ничего страшного в этом нет, я считаю. Рост какого-то заместителя до руководителя, по моему мнению, это здорово. Высшее руководство решает все вопросы, никаких прогнозов я не делаю.