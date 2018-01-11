{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Подробности готовящегося визита
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,00
Динамика за 2 недели
Евро 68,06
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
11 января 2018
10 января 2018
09 января 2018
Главные новости Курганской области
13:26  11 января 2018 0

Главный курганский пристав раскрыл секрет своего переезда

Брифинг судебные приставы Курган, зубов иван
Иван Зубов всегда открыт для общения с прессой, журналистов он приглашал на совместные рыбалкиФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Главный судебный пристав Курганской области Иван Зубов в ближайшее время переводится на аналогичный пост в Калужскую область. Корреспондент «URA.RU» узнал подробности о перестановках в службе судебных приставов из первых уст.

— Ваше назначение связано с плановой ротацией кадров или считается повышением?

— Это точно такая же должность — только в другом регионе. Ротационная должность подразумевает необходимость раз в пять лет менять место службы.

— С каким настроением вы покидаете Курган?

— Двоякое чувство. С одной стороны, волнительно, с другой — есть понимание, что это центр России, ближе к Москве. Понимаю, что там другой менталитет, как там все сложится, еще неизвестно.

— Что хотите пожелать своему преемнику, жителям области?

Брифинг судебные приставыКурган, зубов иван
Своему преемнику главный судебный пристав пожелал сохранять лидерские позиции регионального управления
Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

— У нас в управлении сохраняются традиции, которые были заложены еще Александром Николаевичем Бушмакиным (руководил управлением до Ивана Зубова — прим. ред.). Это желание и стремление помочь людям, взаимодействовать со всеми, быть в публичной плоскости — чтобы пристав был с человеческим лицом. Главное, чтобы все добрые традиции сохранялись, важно беречь человека труда, в том числе государственного служащего. Мы (УФССП по Курганской области) на протяжении многих лет находимся в десятке лучших по стране, еще при Бушмакине занимали призовые места. Поэтому желаю поддерживать уровень, быть в числе лидеров.

— Вы знакомы с особенностями управления в Калужской области?

— Я знаю руководителя, который ушел в отставку (экс-руководитель УФССП по Калужской области Анатолий Кравченко — прим. ред.), он очень мощный, серьезный генерал, вчера с ним разговаривал, у него был день рождения. Готовлюсь к переезду. Считаю, что все будет хорошо.

— Ходят слухи, что на ваше место будет назначен кто-то из замов. Можете это прокомментировать?

— Пока нет никакой информации. Слухи всегда есть. Меня тоже как-то раз «отправляли» в Карелию. Ничего страшного в этом нет, я считаю. Рост какого-то заместителя до руководителя, по моему мнению, это здорово. Высшее руководство решает все вопросы, никаких прогнозов я не делаю.

Татьяна Жаткина
© Служба новостей «URA.RU»
Игорь Меркулов
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров