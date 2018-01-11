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11 января 2018
Главные новости 
14:41  11 января 2018 0

Уральский олигарх согласует дизайн новой яхты с шаманами. «Специалистов» посоветовал бывший губернатор

Доверять шаманам Дмитрий Рыболовлев начал во время борьбы с ракомФото: Instagram zbsnews

Экс-глава «Уралкалия», миллиардер Дмитрий Рыболовлев, согласует дизайн своей новой 110-метровой яхты с шаманами — Николаем с бубенцами и Мишей-Магнитом. Новая «игрушка» для олигарха создается на голландской верфи Feadship.

Об этом сообщает telegram-канал «Футляр от виолончели» со ссылкой на неназванные источники. В силу шаманов Рыболовлев поверил в 2013 году во время тяжелой болезни и развода с женой. Отмечается, что шаманам доверяет и экс-глава Пермского края — Юрий Трутнев. По слухам, именно он посоветовал Рыболовлеву дорогостоящих оккультистов, когда тот оказался в сложной ситуации, пишет «Руспресс».

Николай с бубенцами (главный шаман по Уралу) и Миша-Магнит (экстрасенс для элиты), по данным издания, якобы помогали Рыболовлеву навести порчу на его бывшую жену. Расходы на эту операцию составили порядка 600 тысяч евро.

Иван Антонов
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