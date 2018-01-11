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11 января 2018
14:48  11 января 2018 2

Врачи кардиоцентра устроили застолье, пока пациенты сидели в очереди. ВИДЕО

Кулинарный мастер-класс, посвященный уральской кухне. Екатеринбург, фуршет, застолье, бокалы
В одном из кабинетов врачи устроили банкетФото: Анна Майорова © URA.RU

В Сети появилась видеозапись из рязанского кардиоцентра. Пациенты сидят и ждут, когда их смогут принять врачи, в то время как у медиков в кабинете заведующей отделением проходит праздничное застолье.

Видео опубликовано в Twitter. Пользователи соцсети оставили в основном недовольные комментарии под записью. «2008 год, рожала в Обнинске, девочка по палате чуть не отдала богу душу, лежала в предродовой одна!!! Но все акушеры также заседали в кабинете заведующей и праздновали ее день рождения!.. Ужас… Какая-то параллельная вселенная. А днём-то смысл праздновать? Что у них в башке вообще?» — возмутились одни. «А что, они на трезвую лечить должны?!. Бухие, может, добрее будут?.. Уж медперсоналу и побухать на рабочем месте нельзя. Одним только вождям можно», — пошутили другие.

Ранее стало известно о враче, который в Калининграде отказался подниматься к больному из-за неработающего лифта. Помощь педиатра требовалась ребенку с высокой температурой, сообщала «Национальная служба новостей». Также «URA.RU» писало об умирающем в больнице Смоленской области пациенте, который лежал в луже крови. Врачи в это время ходили по коридорам мимо него.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.RU»
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