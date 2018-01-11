СМИ показали VIP-камеры «Матросской тишины». ВИДЕО

14:53 11 января 2018 2

В благоустроенных камерах нормальная сантехника и мебель Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

СМИ опубликовали видеозапись из «VIP-номеров» СИЗО «Матросская тишина». На кадрах видно, что в камерах установлена хорошая сантехника, туалет разделен с душевой комнатой, а в «спальне» нормальная мебель.

Запись опубликовал телеканал «РЕН ТВ» без ссылки на источник. Ранее сообщалось, что в пенитенциарном учреждении не было найдено камер с особым уровнем комфорта. Было заявлено лишь о нарушениях правил раздельного содержания разных категорий заключенных. Из-за этого был уволен заместитель начальника СИЗО, а трем сотрудникам оперативного отдела сделали строгий выговор.