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11 января 2018
14:53  11 января 2018 2

СМИ показали VIP-камеры «Матросской тишины». ВИДЕО

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В благоустроенных камерах нормальная сантехника и мебельФото: Вадим Ахметов © URA.RU

СМИ опубликовали видеозапись из «VIP-номеров» СИЗО «Матросская тишина». На кадрах видно, что в камерах установлена хорошая сантехника, туалет разделен с душевой комнатой, а в «спальне» нормальная мебель.

Запись опубликовал телеканал «РЕН ТВ» без ссылки на источник. Ранее сообщалось, что в пенитенциарном учреждении не было найдено камер с особым уровнем комфорта. Было заявлено лишь о нарушениях правил раздельного содержания разных категорий заключенных. Из-за этого был уволен заместитель начальника СИЗО, а трем сотрудникам оперативного отдела сделали строгий выговор.

Иван Антонов
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