Замначальника «Матросской тишины» уволен после скандала с VIP-камерами

Заместитель начальника «Матросской тишины» уволен из-за скандала с VIP-камерами в СИЗО. Еще трое сотрудников оперативного отдела учреждения привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.
Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на ФСИН. Ведомство не обнаружило камер с повышенным уровнем комфорта, однако выявило нарушения требований о раздельном содержании разных категорий заключенных.
Материалы по нарушениям переданы в следственные органы. Инспектирование СИЗО продолжается. Ранее сообщалось, что прокуратура хочет возбудить уголовное дело в отношении руководства учреждения за злоупотребление полномочиями, напоминает «Национальная служба новостей».
Скандал с особыми камерами в «Матросской тишине» подняли общественники. Ева Меркачева заявила, что в камере одного из подследственных установлены плазменный телевизор, огромный холодильник Indesit, заполненный деликатесами, а также подвесной унитаз. Источник Меркачевой уточнил, что комфорт обходится арестанту в миллион рублей.