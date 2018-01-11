15:24 11 января 2018 1

Александра Лавров (на фото) возглавлял ханты-мансийский казачий штаб Фото: страница Ирины Пушистовой во «ВКонтакте»

Хладнокровное убийство произошло в Ханты-Мансийске, на территории колледжа-интерната «Центр искусств для одаренных детей Севера». Убит начальник казачьего штаба, ветеран чеченской войны Александр Лавров. Преступник расчленил тело, разложил останки по пакетам и выкинул за мусорные баки на территории учебного заведения. Части тела пролежали там не менее недели. Об этом 11 января «URA.RU» рассказала жена убитого Александра Лаврова Ирина Пушистова.

По словам собеседницы, здание штаба казачества «Станица Ермаковская» находится на территории учебного заведения, где ежедневно учатся и проживают воспитанники интерната. Охранником учреждения работал ранее судимый Рудоб Мухторов. В произошедшем женщина подозревает именно его.

«17 декабря проходила присяга, где нас приняли в казачество. После церемонии мы поехали в штаб, где проходило чаепитие. Я собралась уходить, но мой муж, будучи начальником штаба, сказал, что должен закончить бумажную работу. Он остался в центре вместе с Мухторовым, и живым я его больше не видела», — рассказывает жена покойного.

Центр искусств для одаренных детей Севера в Ханты-Мансийске Фото: konsultants.ru

По словам женщины, на следующее утро ее муж пропал — как и Рудоб Мухторов, который целый год жил и работал охранником в здании казачьего штаба. «25 числа рядом с мусорными баками на территории центра были найдены пакеты с останками моего мужа. Голова, руки и ноги были отрезаны. В комнате, где жил Мухторов, были найдены лужи крови и топор», — комментирует жительница Ханты-Мансийска Ирина Пушистова.

По словам жены погибшего, произошедшее убийство можно считать самым кровавым и хладнокровным преступлением, произошедшим в Ханты-Мансийске за последние десятилетия. «Я просто в ужасе от того, что произошло. Самое страшное, что убийца и душегуб находится на свободе и скрывается от правосудия», — комментирует пострадавшая.

В следственном управлении СКР по ХМАО-Югре подтвердили информацию об убийстве Александра Лаврова.

«По данному факту управление возбуждено и расследуется уголовное дело по статье 105 УК РФ „Убийство“. В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на задержание подозреваемого, который находится в розыске», — сообщил «URA.RU» начальник пресс-службы управления Алина Никифорова.

Подозреваемый охранник: Рудоб Мухторов Фото: Страница Ирины Пушистовой во «ВКонтакте»

«Центр искусств для одаренных детей Севера» был создан в 1997 году правительством губернатора Александра Филипенко как учебное заведение для развития талантов у молодого поколения жителей Югры. В структуру входят колледж-интернат искусств с двумя ступенями обучения, концертный комплекс, три благоустроенных общежития, досуговый центр с домашним кинотеатром, репетиторий, медицинская часть и столовая, обеспечивающая пятиразовое питание детей. На базе центра функционируют филиалы трех вузов России: Уральской государственной архитектурно-художественной академии, Московского государственного университета культуры и искусства, Российской академии музыки им. Гнесиных.

Контингент обучающихся в колледже составляет более 700 человек, студентов филиалов вузов — до 300 человек.