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11 января 2018
Главные новости 
15:40  11 января 2018 1

«Она не знала, на чьи деньги снималась „Матильда“». Уральский режиссер раскрыл тайну внезапно замолчавшей Поклонской

Царские дни в Екатеринбурге: божественная литургия и крестный ход, портрет Николая II, поклонская наталья, царские дни
Все дело в секретах финансирования кинокартин в РоссииФото: Владимир Жабриков © URA.RU
новость из сюжета:
Скандал вокруг фильма "Матильда" Учителя
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Уральский режиссер и сценарист Василий Сигарев объяснил, почему депутат Госдумы Наталья Поклонская прекратила нападки на фильм «Матильда» и режиссера Алексея Учителя. Об этом кинодеятель рассказал, придя в качестве гостя на шоу «Кактус» на YouTube.

Разговор о фильме и о Поклонской возник в ходе дискуссии о финансировании кино в России и на Западе: ведущий настаивал, что в Голливуде «крутится» частный капитал, тогда как в нашей стране киноиндустрия живет в основной за счет государства. «У нас тоже в кино много частных денег идет, — ответил Василий Сигарев. — Даже если дает Фонд кино, он же не дает полную стоимость картины!» По его мнению, такая же история сложилась с «Матильдой». После того, как стало известно, чьи деньги использовались для создания картины, депутат Наталья Поклонская, выступавшая против фильма, замолчала, уверен режиссер.

Интервью с Сигаревым. Екатеринбург, сигарев василий
Знаменитый уральский режиссер Василий Сигарев — ученик драматурга Николая Коляды, обладатель множества премий и наград за фильмы
Фото: Александр Мамаев © URA.RU

«Она не знала, на чьи деньги снималось кино, и прыгала поэтому, а когда узнала — „тут и сел старик“, — говорит Сигарев. — Это нормальная история, что она испугалась».

Уральский режиссер признался, что до сих пор так и не посмотрел «Матильду», хотя был на съемках этого фильма. «В Питере был кинорынок, и Алексей Учитель, он же очень хитрый бизнесмен, поэтому он собрал всех директоров кинотеатров, нарядил их в костюмы и снимал коронацию или свадьбу Николая, — вспомнил Сигарев. — Потом они уже не откажутся фильм взять».

Депутат Госдумы Наталья Поклонская в последние месяцы вела ожесточенную борьбу с фильмом «Матильда» Алексея Учителя, в котором рассказывается о любовных отношениях Николая II и балерины Матильды Кшесинской. Всего Поклонская 43 раза пожаловалась на кинокартину в Генпрокуратуру РФ, а также не раз упрекала надзорное ведомство в бездействии.

Андрей Гусельников
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