В Тюмени пропал без вести Сергей Петрович Собянин — практически полный тезка бывшего губернатора области и нынешнего мэра Москвы. Произошло это почти семь лет назад, но поиски мужчины продолжаются до сих пор.
На момент пропажи Сергею Собянину было 50 лет. В июле 2011 года он ушел из дома по улице Коммунаров в Тюмени и не вернулся. В УМВД России по Тюменской области уточняют особые приметы пропавшего — медленная речь и родимое пятно на затылке. Тех, кто знает что-либо о местонахождении тюменца, просят позвонить по телефонам: 8 (3452) 793-130, 793-381, 793-727, дежурная часть 793-023 или 02.
Тюменским полицейским уже приходилось разыскивать тезок известных личностей. Так, осенью прошлого года спасатели искали в лесу Александра Пушкина, который якобы заблудился. Как оказалось, он намеренно прятался от родных.