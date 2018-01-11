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Главные новости Челябинской области
18:33  11 января 2018 1

Директора завода сына челябинского губернатора вызвали в прокуратуру

Рабочих завода в Бобровке стали увольнятьФото: U24

Директор Бобровского завода железобетонных конструкций «Энергия» Петр Еремин 12 января, в пятницу, должен представить в прокуратуру Троицкого района график погашения долгов по зарплате сотрудникам предприятия. Также прокуратура направила в суд 24 иска о взыскании долгов с завода, собственником которого является Александр Дубровский, сын губернатора Челябинской области Бориса Дубровского.

Как сообщила «URA.RU» помощник районного прокурора Евгения Волкова, все иски от отдельных работников, которые хотят взыскать не только долги, но и моральный вред в связи с задержкой зарплаты. «Моральный вред оценивают по-разному, от 10 до 50 тыс. рублей», — пояснила Волкова. Директор предприятия не ответил «URA.RU» на телефонный звонок.

Долги перед уже уволенными сотрудниками завод погасил. Но остается задолженность, свыше 1,4 млн рублей, штатным рабочим, отправленным в простой из-за консервации завода. По словам помощника прокурора, 15 января долг может вырасти. Надо будет начислять «простойную» зарплату, две трети от ставок. Сотрудникам начали вручать уведомления об увольнении, а это значит, что им должны выдать зарплату за два месяца. После чего они встанут на учет в службу занятости и, если за месяц не найдут работу, получат еще один оклад. Надзорное ведомство также ставило вопрос о дисквалификации директора, так как он не уведомил службу занятости о предстоящей остановке предприятия.

Завод входит в группу «Синай», принадлежащую главе региона и переданную в оперативное управление его сыну. В декабре Александр Дубровский заявил коллективу о консервации предприятия до завершения поиска инвесторов. Бобровское ЖБИ уже 20 лет показывает низкую рентабельность и несет убытки: в 2016 году расходы превысили доходы на 70 процентов.

Альбина Золотухина
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