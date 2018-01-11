22:30 11 января 2018 0

«Единая Россия» займет ключевые места в организации предвыборной кампании Путина Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В центральный предвыборный штаб Владимира Путина войдет пять высокопоставленных единороссов. Их имена и фамилии сообщил 11 января секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак

Глава ЦИК партии Александр Борисов станет заместителем начальника штаба. За финансовые вопросы будет отвечать первый замруководителя ЦИК партии, руководитель управления финансово-хозяйственного обеспечения Наталья Орлова. Замруководителя ЦИК, руководитель Управления региональной и технологической работы Андрей Парфенов возглавит региональный департамент штаба. Первый замруководителя ЦИК, руководитель организационного управления аппарата ЦИК Максим Жаворонков будет отвечать за организационный блок избирательного штаба, а глава «Молодой гвардии», член президиума Генсовета партии Денис Давыдов будет вести молодежный блок. Об этом рассказал секретарь Генсовета «ЕР» Андрей Турчак журналистам, отметив, что вся перечисленная пятерка уйдет в отпуск на время президентской кампании.

Он также пояснил, что в региональных предвыборных штабах президента сохранится похожая конфигурация: их замруководителями также будут единороссы. «Это не обязательно будут главы региональных отделений, ими могут быть яркие и известные партийцы», — сказал Турчак. Подчеркнув, что депутатов в составе штабов точно не будет, так как это противоречит российскому законодательству.

Напомним, что накануне, 10 января, Владимир Путин определился с руководством своего предвыборного штаба. Его возглавят сразу несколько человек: руководитель центра одаренных детей «Сириус» Елена Шмелева, гендиректор медицинского Центра им. Дмитрия Рогачева Александр Румянцев и гендиректор «КамАЗа» Сергей Когогин. Пресс-секретарем штаба глава дирекции информационных программ «Вести» (ВГТРК) Андрей Кондрашов.

Выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года. На них идут лидер ЛДПР Владимир Жириновский, кандидат от КПРФ Павел Грудинин, бизнес-омбудсмен и лидер партии «Роста» Борис Титов, телеведущая Ксения Собчак и основатель партии «Яблоко» Григорий Явлинский. Действующий лидер государства Владимир Путин баллотируется как самовыдвиженец.