12:56 12 января 2018 2

Югорчане атаковали госуслуги из-за денег от окружного правительства Фото: Анна Майорова © URA.RU

Жители ХМАО в соцсетях жалуются на проблемы с подачей заявлений на новую выплату от окружного правительства. Некоторые югорчане уже вторую неделю не могут отправить заявку.

Заявления на выплату принимают только на портале госуслуг. Речь идет о сумме в размере 5 тысяч рублей, которые получит каждый житель ХМАО, родившийся в 1993 году и позднее и проживающий в регионе.

Местная жительница Евгения Тушкова рассказала «URA.RU», что несколько дней пыталась подать заявление на выплату, полагающуюся ее дочери, но сайт выдавал ошибку. «Я обратилась в службу поддержки за обоснованием — объяснили, что проблемы с оформлением электронной услуги и скоро все исправят», — говорит Тушкова. Сколько еще человек столкнулись с такой же проблемой — неизвестно, но в соцсетях звучат десятки и сотни жалоб от югорчан.

В окружном правительстве возникшие проблемы объяснили высоким спросом на выплату. Еще 9 января было 6,5 тысячи заявлений, к вечеру 12 января — 18 тысяч, а на утро пятницы, 13 января, — уже более 32 тысяч заявок. «Спрос, действительно, высок, и есть некоторые технические сложности с доступом к порталу госуслуг, о них известно главному оператору по выплатам. Сейчас все филиалы Центра социальных выплат, а их 15 в регионе, ведут в том числе индивидуальную работу с теми жителями, кто получил отказ при запросе на портале госуслуг по техническим причинам», — прокомментировали ситуацию в департаменте общественных и внешних связей Югры.

Как ранее сообщало «URA.RU», в 2018 году югорчане, родившиеся в 1993 году и позднее, получат по 5 тысяч рублей — эта выплата формально приурочена к началу объявленного президентом России Десятилетия детства, юбилею первого упоминания о Югре в русских исторических летописях, а также 25-летию Конституции РФ.

Решение о выплате было принято после начала вынужденной ликвидации Фонда поколений ХМАО, который при губернаторе Александре Филипенко обещал югорчанам сотни тысяч и даже миллионы рублей. Новая выплата позволила правительству Югры нивелировать репутационные риски и снять социальную напряженность, возникшую после ликвидации фонда.

Всего на новую выплату претендуют порядка 500 тысяч югорчан. 160 тысяч, в основном это льготники, получат деньги в беззаявительном порядке.